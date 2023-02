Jacobelli: “La Fiorentina deve rispettare l’opinione e confrontarsi. Tifosi patrimonio di Firenze”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Xavier Jacobelli, ha detto la sua sulle parole di Rocco Commisso: “Le parole di Commisso hanno colpito nel segno. Bisogna mantenere i giudizi equilibrati. La Fiorentina è in corsa su 3 fronti. Ci deve essere il rispetto reciproco. Commisso si è sentito colto nel segno dai cori. E ci deve essere un rapporto giusto, tra il proprietario, che ha investito e i tifosi, che supportano sempre la squadra. Alla fine però contano i risultati, che ancora sono aperti. Ancora non siamo a giugno. Basta vedere il Torino, che nelle ultime settimane a vinto delle partite e si gioca l’Europa, oppure il Bologna o il Monza. Da parte di Commisso, è evidente che gli insulti sono inaccettabili. Per un uomo che ha investito oltre 400 milioni, incluso il Viola Park”.

Poi prosegue: “Il diritto di critica è sacrosanto. E so cosa significhi cosa significa tifare Fiorentina a Firenze. Se sei un presidente di una società importante ti esponi alle critiche, e ricevi gli elogi. La Fiorentina deve rispettare l’opinione dei tifosi, ci deve essere un confronto con loro. Visto che si presentano in 30000 allo stadio. La tifoseria non ha mai lasciata sola la squadra, anche se critica. La squadra deve essere motivata dai cori. Il patrimonio di Firenze sono i tifosi”.