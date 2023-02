Bucciantini: “Commisso basta, difendi dalle offese e poi le fai. Non c’è dialogo costruttivo da mesi”

Marco Bucciantini, giornalista ed opinionista di Sky Sport, ha parlato e commentato le parole di Rocco Commisso, questo il pensiero di Bucciantini a Radio Bruno:

“Le parole di Commisso sono sbagliate, non c’è dialogo costruttivo con lui da mesi, non si parla di calcio, non puoi rispondere sempre con quello che hai dato fino ad ora, altrimenti poi vediamo quello che non c’è, e poi è normale si dica che i risultati sono deludenti. Va bene il difendere la squadra quello mi è piaciuto, il mettersi tra le critiche e la squadra a poi una cosa fatemela dire, non puoi difendere dalle infamità accusando tifosi e giornalisti di fare questo e poi tu fai la stessa cosa. Basta questa storia di fare pagelle a tifosi e giornalisti, viene da un mondo dove il giornalismo è rispettato 10 volte di piu”

