Jacobelli non ha dubbi: “Il merito di questo successo della Fiorentina è di Italiano. Eguagliato il Milan”

Xavier Jacobelli, ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, ha parlato dei momenti della Fiorentina e dell’Atalanta a due giorni dalla sfida di Firenze. Queste le sue parole a Radio Bruno:

“Italiano e Gasperini fanno entrambi un calcio offensivo, Gasperini con l’Atalanta è arrivato alla settima stagione consecutiva raggiungendo traguardi straordinari. Il merito di questo successo della Fiorentina è di Italiano, lui è riuscito a superare il momento negativo, ha resistito alla critiche, la squadra ha qualità nel gioco raggiungendo dei record in campo europeo attraverso grandi risultati eguagliando il record del Milan in Europa. La Fiorentina non vuole solo godersi questo stato di grazie ma vuole consolidarlo. La partita di lunedi è molto più importante per l’Atalanta che sta avendo un rendimento altalenante, un crocevia significativo per la squadra di Gasperini per tornare a giocare in Europa”

