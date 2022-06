Jacobelli conferma: “Interesse concreto della Fiorentina per Milinkovic-Savic. Piace perchè bravo con i piedi”

Xavier Jacobelli, giornalista di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare di Vanja Milinkovic Savic, giocatore accostato alla Fiorentina nelle scorse ore. Ecco le sue parole: “Belotti e Milinkovic Savic sono sul mercato. Quest’ultimo aveva iniziato bene la stagione, poi è sceso nelle gerarchie di Juric. L’interessamento viola nei suoi confronti è concreto. Penso che la scelta di andare sul portiere serbo sia dovuta alla sua abilità con i piedi. Il calcio insegna che spesso più che sul nome si debba andare sulle caratteristiche richieste dall’allenatore. Belotti? Non do nulla per scontato, tutte le opzioni sono plausibili. Non è facile fare mercato nel calcio post Covid, ma la Fiorentina ha ottimi dirigenti e soprattutto una garanzia chiamata Italiano“.