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Jacobelli: "Chiesa deve concentrarsi e dedicare anima e corpo alla Fiorentina"

Queste le parole del direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli a TMW Radio su Chiesa: "E' stato al centro questa estate di grandi interessi. Tanti grandi club intorno a lui. Commisso ha tenuto fede all...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 novembre 2019 23:20
Jacobelli: "Chiesa deve concentrarsi e dedicare anima e corpo alla Fiorentina" -
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Queste le parole del direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli a TMW Radio su Chiesa: "E' stato al centro questa estate di grandi interessi. Tanti grandi club intorno a lui. Commisso ha tenuto fede alla promessa di non venderlo. Il modo migliore è che Chiesa si concentri su questo campionato, poi al termine della stagione valuteranno. Ora deve dedicarsi anima e corpo alla Fiorentina, dando un calcio a tutto questo contorno. Vedi il Napoli, che a Liverpool ha dato una grande prova di maturità dopo questo periodo. Certe situazioni devono essere congelate ora e scongelate a fine stagione. La Fiorentina ha bisogno del miglior Chiesa".

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