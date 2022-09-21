Jacobelli: "Con Nico è un'altra Fiorentina. Troppe rotazioni senza effetti desiderati. Italiano scelga anche il portiere"

Dopo la pausa vedremo la Fiorentina che conosciamo: siamo in una stagione atipica con tanti impegni ravvicinati

Il noto giornalista Xavier Jacobelli è intervenuto a Radio Bruno per parlare di questo inizio stagione della Fiorentina, ecco le sue dichiarazioni:

"L'avvio di stagione? La Fiorentina, dopo un momento di difficoltà, sta ritrovando la condizione anche grazie al rientro di qualche infortunato. Sicuramente Nico Gonzalez è l'uomo in più di questa squadra e l'ha dimostrato nella vittoria contro il Verona: tre punti fondamentali.

Italiano? Deve fare delle scelte precise come abbiamo visto per l'attacco. Tutte quelle rotazioni nelle prime uscite di campionato non hanno prodotto gli effetti desiderati.

Il portiere? Un esempio può essere proprio il portiere: sono d'accordo sul coinvolgere tutti, ma per questo ruolo c'è bisogno di una decisone chiara.

Attacco? Sorpreso dalla scelta di Kouame, evidentemente l'allenatore è stato obbligato ad utilizzarlo in quella posizione a causa della condizione fisica degli altri due attaccanti. Da Jovic mi aspettavo e mi aspetto molto."

L' ATTACCANTE SERBO IL PIU DISCUSSO

https://www.labaroviola.com/bucciantini-striglia-jovic-per-me-non-ha-le-caratteristiche-del-gioco-di-italiano-ma-serve-tempo/187097/