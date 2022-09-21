Bucciantini striglia Jovic: ''Per me non ha le caratteristiche del gioco di Italiano, ma serve tempo''

Bastone e carote nel giudizio di Marco Bucciantini nei confronti del neo attaccante che la Fiorentina ha prelevalo dal Real Madrid.

L'opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha commentato il rendimento di Luka Jovic e la sua duttilità rispetto al gioco di Italiano:

''Per Jovic vanno bene i processi, non le sentenze. Io a uno come lui do ancora tempo. Non credo abbia le caratteristiche giuste per il gioco di Italiano, ma diamogli tempo. Forse oltre a Italiano gli servirebbe anche Quentin Tarantino, bisogna un po’ mettergli le mani nelle budella, una cosa un po’ pulp. Credo che in cerca di affermazione ci sia anche Mandragora. Credo che la Fiorentina sia la squadra giusta per trovarla, per lui e non solo”.

CURVA SUD DELLA JUVE ATTACCA BONUCCI

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