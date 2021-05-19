Jacobelli: "Il nome del tecnico Gattuso alla Juventus prende corpo"

Jacobelli ha parlato dei possibili allenatori della Juventus per il dopo Pirlo.

Xavier Jacobelli, il direttore di Tuttosport, ha rilasciato un'intervista su Radio 24 e ha parlato del futuro di vari allenatori tra cui anche quello di Gennaro Gattuso.

Queste le sue dichiarazioni: "Il 27 maggio con l’assemblea degli azionisti della Exor capiremo tante cose. Il futuro dei tecnici dipende dalla corrente di pensiero che prevarrà nella società della Juventus. Si aspettano delle notizie da Madrid su Zidane e Allegri e anche da Napoli, perché il nome di Gattuso prende corpo".

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