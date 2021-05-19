Antognoni: "I miei scudetti sono il rapporto che ho con i tifosi viola"

Antognoni è intervenuto ai canali ufficiali del club viola.

Giancarlo Antognoni ha rilasciato una breve intervista sul sito ufficiale della ACF Fiorentina e ha parlato del suo rapporto d'amore con i tifosi viola.

Queste le sue parole: "I miei scudetti sono il rapporto che ho con i tifosi viola e con la città di Firenze. Se dovessi scegliere tra lo scudetto della Fiorentina e il giocare la finale del Mondiale con la Nazionale italiana, due cose che purtroppo mi sono mancate, non avrei dubbi e opterei per la prima delle due cose".

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