Commisso: “Mostro a Primavera e Femminile quanto è bello il Viola Park. Ora torno negli USA”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la giornata passata con Primavera e Femminile al cantiere del futuro Viola Park. Le sue parole:

“Quello riservato alla Femminile non solo sarà un bellissimo padiglione, ma sarà l’unico centro che sportivo italiano a unire la prima squadra maschile, quella femminile e le relative squadre giovanili”.

Prosegue Commisso: “Nel tempo vorremmo passare da 300 persone a vedere le ragazze a 3000, per questo motivo ho fatto lo stadio in questo modo! I giovani chiedono solo se c’è il Wi-Fi ma io gli rispondo che non ci sarà se non vinciamo (ride, ndr). Adesso parto per gli USA, volevo dire loro quanto è bello il Viola Park! La giornata di oggi serviva a far vedere loro a che punto siamo arrivati oggi, speriamo che a Settembre 2022 non ci siano più le gru e che questi ragazzi possano giocarci. Il passaggio per la prima squadra è a soli 300 metri”.

LEGGI ANCHE: COMMISSO AL VIOLA PARK: PRIMAVERA E FEMMINILE IN VISITA