Notizie Acf Fiorentina Femminile Fiorentina

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Effetto Viola Park: la primavera è in testa al campionato, la femminile seconda a meno uno dalla vetta

04 novembre 2024 14:34

Fiorentina Femminile, ufficiale: la centrocampista Stephanie Breitner rinnova fino al 2022

28 giugno 2021 15:11

Cincotta: "Ringrazio Commisso, il ciclo si è concluso. Gattuso? Incarna lo spirito dei fiorentini"

13 giugno 2021 16:21

Commisso: "Mostro a Primavera e Femminile quanto è bello il Viola Park. Ora torno negli USA"

19 maggio 2021 15:40

Live, Finale Super Coppa Femminile Fiorentina-Juventus 0-2

10 gennaio 2021 14:14

ACF, quattro persone della squadra femminile sono positive al Covid-19

02 gennaio 2021 15:51

Supercoppa Femminile, la Fiorentina Women sfiderà il Milan in semifinale

11 dicembre 2020 17:28

Abigail Kim, nuovo rinforzo in attacco "made in Usa" per la Fiorentina Femminile. Il comunicato

17 ottobre 2020 15:13

ACF, ufficiale anche l'arrivo di Daniela Sabatino della Nazionale italiana

30 luglio 2020 16:09

ACF, Sara Baldi è la nuova attaccante. Ha giocato con la Nazionale italiana

30 luglio 2020 11:19

Schroffenegger è il nuovo portiere della ACF Fiorentina Femminile. Il comunicato

29 luglio 2020 17:21

ACF Fiorentina, arriva Louise Quinn dall'Arsenal. I dettagli del contratto

29 luglio 2020 16:09

Ancora partenze per la Fiorentina Femminile: saluta Durante, va all'Hellas Verona. Il comunicato

18 luglio 2020 11:32

"Fiorentina Women's" cambia nome: si chiamerà "Acf Fiorentina Femminile". Il comunicato

13 luglio 2020 16:10

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