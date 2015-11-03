Notizie Acf Fiorentina Femminile Fiorentina

Effetto Viola Park: la primavera è in testa al campionato, la femminile seconda a meno uno dalla vetta
04 novembre 2024 14:34
Fiorentina Femminile, ufficiale: la centrocampista Stephanie Breitner rinnova fino al 2022
28 giugno 2021 15:11
Cincotta: "Ringrazio Commisso, il ciclo si è concluso. Gattuso? Incarna lo spirito dei fiorentini"
13 giugno 2021 16:21
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19 maggio 2021 15:40
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ACF, quattro persone della squadra femminile sono positive al Covid-19
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11 dicembre 2020 17:28
Abigail Kim, nuovo rinforzo in attacco "made in Usa" per la Fiorentina Femminile. Il comunicato
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ACF, ufficiale anche l'arrivo di Daniela Sabatino della Nazionale italiana
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ACF, Sara Baldi è la nuova attaccante. Ha giocato con la Nazionale italiana
30 luglio 2020 11:19
Schroffenegger è il nuovo portiere della ACF Fiorentina Femminile. Il comunicato
29 luglio 2020 17:21
ACF Fiorentina, arriva Louise Quinn dall'Arsenal. I dettagli del contratto
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Ancora partenze per la Fiorentina Femminile: saluta Durante, va all'Hellas Verona. Il comunicato
18 luglio 2020 11:32
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