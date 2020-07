Come riportato sui canali ufficiali della Fiorentina, è stato reso noto il cambio di denominazione per la squadra femminile del club gigliato in “ACF Fiorentina Femminile”:

“ACF Fiorentina comunica che, in seguito all’incorporazione in FIORENTINA SPA di FIORENTINA WOMEN’S FOOTBALL CLUB SSD A RL, la denominazione della squadra viola sarà ACF Fiorentina Femminile.

Un ulteriore segnale della ferma volontà di Rocco Commisso e di Joe Barone, che dal loro arrivo hanno sempre parlato di un’unica famiglia viola.