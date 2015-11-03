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Notizie Ilaria Mauro Fiorentina

Ancora partenze per la Fiorentina Femminile: saluta Durante, va all'Hellas Verona. Il comunicato

18 luglio 2020 11:32

"Fiorentina Women's" cambia nome: si chiamerà "Acf Fiorentina Femminile". Il comunicato

13 luglio 2020 16:10

Ilaria Mauro lascia la Fiorentina Women's, va all'Inter. A Firenze arriva Sabatino dal Sassuolo

23 giugno 2020 17:49

Juventus-Fiorentina: finale di Supercoppa italiana visibile su Sky. Lazaro e Mauro restano in panchina

27 ottobre 2019 09:05

Fiorentina Women's, domenica al Bozzi arriva la Juve. C'è la diretta tv. Info biglietti

19 novembre 2018 19:30

Ilaria Mauro: "Mercoledì col Franchi pieno per battere le inglesi. I quarti sarebbero traguardo storico"

29 ottobre 2018 17:37

(VIDEO): Gli highlights di Fiorentina Women's - Fortuna 2-0, doppietta di Ilaria Mauro

13 settembre 2018 11:29

La Fiorentina Women's non si ferma più: 10-0 al Bari e semifinale di Coppa Italia conquistata

24 maggio 2017 19:27

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