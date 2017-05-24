La Fiorentina Women's non si ferma più: 10-0 al Bari e semifinale di Coppa Italia conquistata

La Fiorentina Women's dilaga anche in Coppa Italia.

La Fiorentina Women's continua a vincere, anzi a dominare, contro tutto e tutti. Oggi si giocavano i quarti di finale della Coppa Italia Femminile, e le nostre ragazze, pensate, erano già in vantaggio contro il Bari per 7-0 alla fine del primo tempo di una partita conclusasi poi con il punteggio di 10-0 per la squadra viola.

In grande spolvero particolarmente le giocatrici Mauro (una vera bomber la Ilaria) e Bonetti, autrici entrambe di una tripletta. Poi una doppietta a testa per la Salvatori Rinaldi e la Ferrandi. Ora mercoledì prossimo alle ore 16.00 assisteremo al derby contro l'Empoli, in una gara che deciderà una delle due finaliste della competizione.

Il tecnico Fattori si è dimostrato entusiasta per l'ennesima vittoria delle sue ragazze, ed ha fatto i complimenti a chi ha giocato oggi molto bene, pur non essendo impiegata spesso tra le titolari, e si è detto fiducioso anche per la gara contro l'Empoli, squadra di cui conosce le caratteristiche di diverse giocatrici.

La Fiorentina Women's, insomma, vuole il double!

Giancarlo Sali