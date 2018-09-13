(VIDEO): Gli highlights di Fiorentina Women's - Fortuna 2-0, doppietta di Ilaria Mauro
Da Violachannel vi proponiamo gli highlights della partita disputata ieri sera al Franchi tra Fiorentina Women's e Fortuna Hjorring terminata 2-0 per le ragazze in viola grazie alla doppietta di Ilari...
A cura di Redazione Labaroviola
13 settembre 2018 11:29
Da Violachannel vi proponiamo gli highlights della partita disputata ieri sera al Franchi tra Fiorentina Women's e Fortuna Hjorring terminata 2-0 per le ragazze in viola grazie alla doppietta di Ilaria Mauro.