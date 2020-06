Come scrive TMW, la Fiorentina Women’s ha trovato l’erede di Ilaria Mauro, che pare destinata all’Inter. Si tratta di Daniela Sabatino, classe ’85, nell’ultima stagione in forza al Sassuolo. Lo rivela il TGR Toscana spiegando che la società viola ha chiuso con la nazionale azzurra che andrà così a rinforzare il reparto offensivo di mister Cincotta per la prossima stagione. Per Sabatino contratto annuale.