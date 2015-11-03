Notizie Sabatino Fiorentina

Ufficiale, Daniela Sabatino ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2023. "Ringrazio Commisso, qui mi sento importante"
11 giugno 2021 18:13
Ufficiale, Sabatino rinnova fino al 2023 e commenta: "Rimango perchè mi fanno sentire importante"
11 giugno 2021 13:55
La Fiorentina Femminile torna alla vittoria, 2-0 contro l'Hellas Verona. Ora è quinta in classifica
27 marzo 2021 17:36
Sabatino, doppietta e qualificazione all'Europeo: "Il Franchi ci porta bene, chiederemo di giocarci sempre"
24 febbraio 2021 21:22
La Fiorentina Femminile ha vinto 2-0 contro il Napoli. Prima il gol di Sabatino, poi l'autogol delle partenopee
07 febbraio 2021 19:47
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29 gennaio 2021 19:01
Supercoppa Femminile, la formazione contro la Juventus
10 gennaio 2021 11:50
La Fiorentina Femminile ha vinto 2-0 contro il Pink Bari. Reti di Quinn e di Sabatino
14 novembre 2020 17:23
Fiorentina Femminile-Florentia è finita 3-2. Il derby l'ha deciso Sabatino al 79'
06 settembre 2020 21:14
(FOTO) "Nulla si ottiene senza sacrificio e coraggio". Sabatino carica in vista del derby
06 settembre 2020 16:00
Sabatino: "I miei gol per aiutare la Fiorentina a vincere. Da domani testa al derby.."
31 agosto 2020 19:10
Fiorentina Femminile, manita al Napoli, termina 2-5. Tripletta per la bomber Sabatino
31 agosto 2020 00:00
ACF, ufficiale anche l'arrivo di Daniela Sabatino della Nazionale italiana
30 luglio 2020 16:09
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