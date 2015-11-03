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Notizie Sabatino Fiorentina

Ufficiale, Daniela Sabatino ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2023. "Ringrazio Commisso, qui mi sento importante"

11 giugno 2021 18:13

Ufficiale, Sabatino rinnova fino al 2023 e commenta: "Rimango perchè mi fanno sentire importante"

11 giugno 2021 13:55

La Fiorentina Femminile torna alla vittoria, 2-0 contro l'Hellas Verona. Ora è quinta in classifica

27 marzo 2021 17:36

Sabatino, doppietta e qualificazione all'Europeo: "Il Franchi ci porta bene, chiederemo di giocarci sempre"

24 febbraio 2021 21:22

La Fiorentina Femminile ha vinto 2-0 contro il Napoli. Prima il gol di Sabatino, poi l'autogol delle partenopee

07 febbraio 2021 19:47

Sabatino: "Sono venuta alla Fiorentina per vincere, ho detto subito sì quando sono stata chiamata"

29 gennaio 2021 19:01

Supercoppa Femminile, la formazione contro la Juventus

10 gennaio 2021 11:50

La Fiorentina Femminile ha vinto 2-0 contro il Pink Bari. Reti di Quinn e di Sabatino

14 novembre 2020 17:23

Fiorentina Femminile-Florentia è finita 3-2. Il derby l'ha deciso Sabatino al 79'

06 settembre 2020 21:14

(FOTO) "Nulla si ottiene senza sacrificio e coraggio". Sabatino carica in vista del derby

06 settembre 2020 16:00

Sabatino: "I miei gol per aiutare la Fiorentina a vincere. Da domani testa al derby.."

31 agosto 2020 19:10

Fiorentina Femminile, manita al Napoli, termina 2-5. Tripletta per la bomber Sabatino

31 agosto 2020 00:00

ACF, ufficiale anche l'arrivo di Daniela Sabatino della Nazionale italiana

30 luglio 2020 16:09

Ilaria Mauro lascia la Fiorentina Women's, va all'Inter. A Firenze arriva Sabatino dal Sassuolo

23 giugno 2020 17:49

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