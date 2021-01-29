Sabatino: "Sono venuta alla Fiorentina per vincere, ho detto subito sì quando sono stata chiamata"

Non mi aspettavo a 35 anni una chiamata del genere

"Sono contenta di questa squadra - ha detto Daniela Sabatino a Radio Toscana -, ho sempre detto che sono venuta alla Fiorentina per vincere qualcosa. Ho stabilito un nuovo record, questo significa che gli anni passano. Spero di farne altri. Non mi aspettavo a 35 anni di ricevere una chiamata così importante, ho accettato nonostante al Sassuolo stessi mio bene".

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