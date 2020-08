Ancora una grande vittoria per la Fiorentina Femminile, il Napoli è stato battuto 5-2 in rimonta. La gara l’ha sbloccata l’azzurra Errico. Prima tripletta in maglia viola per la bomber Daniela Sabatino poi in gol Mascarello. È arrivato anche l’autogol delle partenopee con Groff. All’intervallo il risultato era sul 2-1 per le gigliate. Il secondo gol del Napoli è arrivato solamente alla fine della gara con Chatzinikolaou. Nella prossima gara derby toscano contro il Florentia San Gimignano.