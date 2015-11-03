Notizie Fiorentina Femminile Fiorentina

Boquete lascia la Fiorentina: "Chi lavora per il club è stato trattato male per l'incompetenza altrui"
02 luglio 2025 12:54
Commisso sulla Fiorentina femminile: "Felicissimi per questo splendido traguardo, dedichiamo questo risultato a Joe Barone"
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La Fiorentina femminile riacciuffa l'Inter in pieno recupero e si qualifica per la prossima Champions League
01 maggio 2024 15:25
La finale di Coppa Italia Femminile tra Roma e Fiorentina si giocherà al "Manuzzi" di Cesena
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25 novembre 2021 12:36
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25 novembre 2021 12:20
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Panico: "Voglio vincere con la Fiorentina. Motto? Attaccare bene e difendere benissimo"
16 luglio 2021 15:05
Ufficiale, Fiorentina Femminile, Tortelli e Schroffenegger hanno rinnovato fino al 2023
03 luglio 2021 12:54
Ufficiale, Patrizia Panico è la nuova allenatrice della Fiorentina Femminile. Accordo biennale
02 luglio 2021 10:58
Di Marzio: "Patrizia Panico sarà la nuova allenatrice della Fiorentina Femminile"
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(FOTO): Commisso al Viola Park, oggi Primavera e Fiorentina Femminile in visita
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La Fiorentina Femminile torna alla vittoria, 2-0 contro l'Hellas Verona. Ora è quinta in classifica
27 marzo 2021 17:36
Fiorentina Femminile-Juventus finisce 1-2. Staskova con la sua doppietta mette ko le viola
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Fiorentina Femminile, sorteggio sfortunato in Champions, sfida agli ottavi col City
16 febbraio 2021 13:16
Supercoppa, la Fiorentina Femminile batte il Milan 2-1 e vola in finale. Domenica sfiderà la Juve
06 gennaio 2021 23:00
Commisso alle ragazze: "Brave, ci avete creduto fino alla fine senza mollare, così si fa!"
16 dicembre 2020 18:15
La Fiorentina femminile impatta con lo Slavia Praga all'esordio in Champions. Mercoledì ritorno a Praga
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Brunelli di Sky: "Fiorentina femminile attardata in classifica ma in ripresa, voci su Bonetti negative"
04 dicembre 2020 21:50
Coppa Italia, la Fiorentina Femminile ha strapazzato per 5-1 il San Marino Academy
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La Fiorentina Femminile ha vinto 2-0 contro il Pink Bari. Reti di Quinn e di Sabatino
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Fiorentina Femminile, brutto pareggio con la Roma. Cincotta: “ In coppa servirà mentalità diversa”
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Fiorentina Femminile, grave infortunio alla caviglia per Lorieri: dovrà essere operata
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La Fiorentina Women's perde ancora, sconfitta in casa contro il Verona. Terza sconfitta consecutiva
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Disastro Femminile, sconfitte a Torino per 4-0. Le ragazze scivolano al 4 posto
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Guagni: "Bonetti-Atletico Madrid? Vicenda confusa, mi sarebbe piaciuto giocare con lei"
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Ohrstrom al Brivido sportivo: “Sogno di vincere un altro scudetto, gap tra noi e la juve non veritiero”
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Fiorentina Femminile-Florentia è finita 3-2. Il derby l'ha deciso Sabatino al 79'
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