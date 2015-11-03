Notizie Fiorentina Femminile Fiorentina

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Boquete lascia la Fiorentina: "Chi lavora per il club è stato trattato male per l'incompetenza altrui"

02 luglio 2025 12:54

Commisso sulla Fiorentina femminile: "Felicissimi per questo splendido traguardo, dedichiamo questo risultato a Joe Barone"

01 maggio 2024 16:49

La Fiorentina femminile riacciuffa l'Inter in pieno recupero e si qualifica per la prossima Champions League

01 maggio 2024 15:25

La finale di Coppa Italia Femminile tra Roma e Fiorentina si giocherà al "Manuzzi" di Cesena

18 aprile 2024 13:57

La Fiorentina femminile vince (1-0) semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. Gioia al Viola Park

03 marzo 2024 18:23

La Fiorentina femminile vola, la viola è al terzo posto e adesso è sfida alle rivali della Juventus

16 ottobre 2023 12:11

Altro colpo per la Fiorentina femminile, ufficiale la svedese Aronnson, arriva dal Linkopings

12 gennaio 2022 18:53

Piemonte: "Ho deciso di restare a Firenze, la Fiorentina crede fortemente nel calcio femminile"

25 novembre 2021 12:36

Vigilucci: "Rispetto ai maschi non ci manca niente. Tanti sacrifici ma il calcio femminile sta crescendo"

25 novembre 2021 12:20

Fiorentina Femminile-Juventus finisce 0-3. Seconda sconfitta consecutiva per le viola

05 settembre 2021 19:52

Ufficiale, Serena Ceci è una nuova calciatrice della Fiorentina Femminile: ha firmato fino al 2022

09 agosto 2021 12:47

Cincotta: "Fiorentina sempre nel cuore. Favorita allo scudetto? Juventus, ma le Viola potranno infastidirla"

28 luglio 2021 08:03

Tortelli: "Vogliamo riscattare la stagione passata. Fiorentini fondamentali: sono il dodicesimo uomo"

25 luglio 2021 07:57

Panico: "Voglio vincere con la Fiorentina. Motto? Attaccare bene e difendere benissimo"

16 luglio 2021 15:05

Ufficiale, Fiorentina Femminile, Tortelli e Schroffenegger hanno rinnovato fino al 2023

03 luglio 2021 12:54

Ufficiale, Patrizia Panico è la nuova allenatrice della Fiorentina Femminile. Accordo biennale

02 luglio 2021 10:58

Di Marzio: "Patrizia Panico sarà la nuova allenatrice della Fiorentina Femminile"

05 giugno 2021 23:34

(FOTO): Commisso al Viola Park, oggi Primavera e Fiorentina Femminile in visita

19 maggio 2021 12:37

La Fiorentina Femminile torna alla vittoria, 2-0 contro l'Hellas Verona. Ora è quinta in classifica

27 marzo 2021 17:36

Fiorentina Femminile-Juventus finisce 1-2. Staskova con la sua doppietta mette ko le viola

20 marzo 2021 17:42

Fiorentina Femminile, sorteggio sfortunato in Champions, sfida agli ottavi col City

16 febbraio 2021 13:16

Supercoppa, la Fiorentina Femminile batte il Milan 2-1 e vola in finale. Domenica sfiderà la Juve

06 gennaio 2021 23:00

Commisso alle ragazze: "Brave, ci avete creduto fino alla fine senza mollare, così si fa!"

16 dicembre 2020 18:15

La Fiorentina femminile impatta con lo Slavia Praga all'esordio in Champions. Mercoledì ritorno a Praga

10 dicembre 2020 16:31

Brunelli di Sky: "Fiorentina femminile attardata in classifica ma in ripresa, voci su Bonetti negative"

04 dicembre 2020 21:50

Coppa Italia, la Fiorentina Femminile ha strapazzato per 5-1 il San Marino Academy

22 novembre 2020 18:38

La Fiorentina Femminile ha vinto 2-0 contro il Pink Bari. Reti di Quinn e di Sabatino

14 novembre 2020 17:23

Fiorentina Femminile, brutto pareggio con la Roma. Cincotta: “ In coppa servirà mentalità diversa”

08 novembre 2020 18:05

Fiorentina Femminile, grave infortunio alla caviglia per Lorieri: dovrà essere operata

23 ottobre 2020 18:27

La Fiorentina Women's perde ancora, sconfitta in casa contro il Verona. Terza sconfitta consecutiva

18 ottobre 2020 19:30

Disastro Femminile, sconfitte a Torino per 4-0. Le ragazze scivolano al 4 posto

11 ottobre 2020 19:27

Guagni: "Bonetti-Atletico Madrid? Vicenda confusa, mi sarebbe piaciuto giocare con lei"

11 ottobre 2020 17:36

Ohrstrom al Brivido sportivo: “Sogno di vincere un altro scudetto, gap tra noi e la juve non veritiero”

11 ottobre 2020 15:31

Fiorentina Femminile-Florentia è finita 3-2. Il derby l'ha deciso Sabatino al 79'

06 settembre 2020 21:14

Fiorentina Femminile-Fiorentia, ecco le undici viola che giocheranno il derby alle 17:45

06 settembre 2020 17:19

(FOTO) "Nulla si ottiene senza sacrificio e coraggio". Sabatino carica in vista del derby

06 settembre 2020 16:00

Sabatino: "I miei gol per aiutare la Fiorentina a vincere. Da domani testa al derby.."

31 agosto 2020 19:10

Fiorentina Femminile, manita al Napoli, termina 2-5. Tripletta per la bomber Sabatino

31 agosto 2020 00:00

Riparte la Serie A Femminile, ecco le convocate della Fiorentina per la sfida contro l'Inter

22 agosto 2020 12:13

Fiorentina Femminile, il 14 agosto amichevole contro il San Marino Academy a Gatteo a Mare

12 agosto 2020 17:51

Cincotta: "Ci aspetta un campionato avvincente, partiamo subito forte contro l'Inter dell'ex Mauro"

06 agosto 2020 16:05

Fiorentina Femminile, ecco il calendario ufficiale della Serie A per la stagione 2020/21

06 agosto 2020 15:54

Ufficiale, la Fiorentina Femminile andrà in ritiro a Montecatini fino all'8 agosto

24 luglio 2020 20:28

Ancora Sottil: "La Fiorentina sta pensando al futuro. Firenze è la precorritrice del calcio femminile"

02 marzo 2020 19:57

Fiorentina Women's: 1-1 con il Milan ex capolista, ma l'arbitro ci ha messo del suo

02 novembre 2019 18:06

Ganz, calcio femminile: "Fiorentina e Juventus sono le 2 squadre da battere"

22 ottobre 2019 18:13

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