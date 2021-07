Panico: “Voglio vincere con la Fiorentina. Motto? Attaccare bene e difendere benissimo”

Inizia l’avventura di Patrizia Panico sulla panchina della Fiorentina. Ecco le sue parole durante la conferenza di presentazione:

“Ringrazio la Federazione per questo percorso di 5 anni che mi ha permesso di crescere molto. Ringrazio Gravina e tutti gli allenatori che mi hanno fatto fare esperienze internazionali. Ovviamente ringrazio i dirigenti della Fiorentina, il presidente Commisso e i tantissimi tifosi che in questi giorni mi hanno riempita di messaggi di affetto e di vicinanza. Sono qui con un entusiasmo pazzesco ma la cosa a cui tengo di più è il fatto di aver scelto la Fiorentina per riprendere un percorso interrotto da giocatrice. Non avevo vinto niente con la maglia viola e quindi sono tornata da allenatrice per dare continuità e per portare la mia esperienza e i miei valori alla Fiorentina. Faremo di tutto per mettere in difficoltà qualsiasi squadra”.

MOTTO “Ho visto quello che ha detto Italiano. Vedendo la Fiorentina e il percorso di questi anni se dovessi scegliere un motto direi attaccare bene ma difendere benissimo. Un po’ il contrario di quanto detto da Italiano ieri”.

IDEA DI GIOCO “La Fiorentina l’ho vista e l’ho studiata tantissimo. Secondo me ha un margine di miglioramento importante. Ci sono giocatrici che possono e devono dare di più. Non mi piace avere solo un sistema di gioco, ma quello che mi piace è che ogni giocatrice riconosca i principi di gioco. Da lì si può formare il sistema e affrontare gli avversari con le giuste armi. Non sono per legare le giocatrici ad un sistema fisso. E’ il sistema a doversi adattare alle giocatrici”.

AVVERSARIE DELLA FIORENTINA “La Juventus l’anno scorso non ha perso neanche una partita in campionato. Per forza di cose è la squadra favorita ma sto notando che tutte le squadre si stanno rinforzando e il prossimo campionato sarà ancora più difficile visto che ci saranno anche tre retrocessioni. Sarà un campionato emozionante. Le avversarie più difficili saranno Juventus, Milan, Roma, Sassuolo ma ci metto anche la Fiorentina. È vero che veniamo da un anno difficile ma secondo me la Fiorentina ha di base un organico molto importante. Le giocatrici sono di grande spessore e forse neanche loro si rendono conto di quanto possono dare in più. Il mio lavoro sarà di ridare più consapevolezza ed entusiasmo alla squadra”.

OBIETTIVO “Dobbiamo scendere in campo sempre con l’obiettivo di vincere. Faremo sempre di tutto per centrare questo obiettivo ogni partita contro chiunque. Questo è il nostro obiettivo principale. A fine anno vedremo se queste motivazioni ci avranno portate ad ottenere qualcosa di importante”.

CENTRO SPORTIVO “Essere parte di un club ma non essere subordinati alla Prima Squadra o alla Primavera ti fa rendere conto di quanta importanza ha anche la squadra Femminile. Far parte anche del centro sportivo ‘Davide Astori’ deve far capire a tutti quali sono gli sforzi che sta facendo la società per noi. Questo deve essere considerato un privilegio per noi”.

LEGGI ANCHE: