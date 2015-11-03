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Notizie Panico Fiorentina

Vince la Fiorentina Women's, esulta la Panico: "Nonostante le voci che girano siamo forti"

10 ottobre 2021 15:35

Fiorentina Women's ultima con zero punti, Panico: "La società crede in noi. abbiamo obiettivi"

24 settembre 2021 16:19

Tortelli: "Vogliamo riscattare la stagione passata. Fiorentini fondamentali: sono il dodicesimo uomo"

25 luglio 2021 07:57

Panico: "Voglio vincere con la Fiorentina. Motto? Attaccare bene e difendere benissimo"

16 luglio 2021 15:05

Ufficiale, Patrizia Panico è la nuova allenatrice della Fiorentina Femminile. Accordo biennale

02 luglio 2021 10:58

Di Marzio: "Patrizia Panico sarà la nuova allenatrice della Fiorentina Femminile"

05 giugno 2021 23:34

Panico: "La Fiorentina Women's può ancora dire la sua nella corsa scudetto, venerdì vietato sbagliare"

05 dicembre 2017 12:33

Fiorentina Women's da "Panico": 5-0 e primato. Ma non erano scarse?

26 novembre 2016 18:43

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