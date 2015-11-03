Notizie Panico Fiorentina

Vince la Fiorentina Women's, esulta la Panico: "Nonostante le voci che girano siamo forti"
10 ottobre 2021 15:35
Fiorentina Women's ultima con zero punti, Panico: "La società crede in noi. abbiamo obiettivi"
24 settembre 2021 16:19
Tortelli: "Vogliamo riscattare la stagione passata. Fiorentini fondamentali: sono il dodicesimo uomo"
25 luglio 2021 07:57
Panico: "Voglio vincere con la Fiorentina. Motto? Attaccare bene e difendere benissimo"
16 luglio 2021 15:05
Ufficiale, Patrizia Panico è la nuova allenatrice della Fiorentina Femminile. Accordo biennale
02 luglio 2021 10:58
Di Marzio: "Patrizia Panico sarà la nuova allenatrice della Fiorentina Femminile"
05 giugno 2021 23:34
Panico: "La Fiorentina Women's può ancora dire la sua nella corsa scudetto, venerdì vietato sbagliare"
05 dicembre 2017 12:33
Fiorentina Women's da "Panico": 5-0 e primato. Ma non erano scarse?
26 novembre 2016 18:43
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