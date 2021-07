Ufficiale, Patrizia Panico è la nuova allenatrice della Fiorentina Femminile. Accordo biennale

Dopo l’addio di Antonio Cincotta, la Fiorentina Femminile ha ufficializzato la sua nuova allenatrice, ovvero Patrizia Panico.

“Patrizia Panico è la nuova allenatrice della Fiorentina Femminile. Accordo biennale tra l’allenatrice romana e il Club viola, con cui aveva concluso la propria carriera agonistica nell’estate del 2016 (21 presenze in campionato con 20 reti segnate) al termine della stagione in cui la Fiorentina aveva fatto il proprio ingresso nel calcio femminile.

Panico ha avuto una lunga e strepitosa carriera da calciatrice in cui ha conquistato 10 Scudetti, 5 Coppe Italia e 8 Supercoppe, vincendo per 14 volte la classifica marcatrici della Serie A e per 2 volte quella della UEFA Women’s Champions League.

Entusiasmante anche il percorso in maglia azzurra. In Nazionale, con cui vanta un secondo posto all’Europeo del 1997 alle spalle della Germania, Panico ha collezionato 204 presenze segnando ben 110 reti. Si tratta in entrambi i casi di cifre record che collocano Panico in un ristrettissimo Club a livello continentale: solo 6 calciatrici europee hanno tagliato il traguardo delle 200 gare disputate (Patrizia è al quinto posto), mentre nessun uomo è riuscito a raggiungere questa cifra; inoltre, solo 4 calciatrici europee hanno saputo segnare oltre 100 reti con la maglia della propria Nazionale. Nel 2015 Panico è stata inserita nella Hall of Fame del calcio italiano.

Intrapresa la carriera tecnica, è entrata immediatamente a far parte degli organici del Club Italia ricoprendo vari incarichi con le Selezioni azzurre giovanili maschili. Nel 2018 è stata nominata Selezionatrice della Nazionale U15; incarico a cui si è aggiunto nel 2020 quello di assistente di Paolo Nicolato alla Nazionale U21. Adesso la nuova stimolante avventura in viola” ecco il comunicato ufficiale del club viola.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, ZAPPACOSTA IL SOSTITUTO DI LIROLA SE VA AL MARSIGLIA. FARES OBIETTIVO PER LA FASCIA SINISTRA