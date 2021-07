CorSport, Zappacosta il sostituto di Lirola se va al Marsiglia. Fares obiettivo per la fascia sinistra

Zappacosta in prestito dal Chelsea al Genoa nello scorso campionato è in cima alla lista degli obiettivi se Lirola dovesse tornare al Marsiglia dove ha giocato da gennaio a fine stagione, ma l’Olympique deve soddisfare la richiesta della Fiorentina per privarsi dello spagnolo. Fares? In uscita dalla Lazio è uno dei prospetti individuati per rafforzare la fascia sinistra, gli uomini mercato di Commisso lo stanno tenendo d’occhio insieme ad altri potenziali candidati. Lo scrive il Corriere dello Sport.

