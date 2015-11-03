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Notizie Fares Fiorentina

Gazzetta, idea Faes come vice Milenkovic: il Reims spara, chiede 13 milioni, troppi per i viola

24 agosto 2022 08:58

CorSport, Zappacosta il sostituto di Lirola se va al Marsiglia. Fares obiettivo per la fascia sinistra

02 luglio 2021 10:27

Sportitalia, Fares in uscita dalla Lazio: servono 8 milioni. Torino in pole, interesse della Fiorentina

19 giugno 2021 13:08

Fares è ad un passo dalla Lazio. Sfuma un altro obbiettivo della Fiorentina

16 agosto 2020 17:22

Pedullà, Lazio in pressing su Fares ma la Fiorentina resta in corsa. La Spal vuole 7-8 milioni più bonus

03 agosto 2020 15:59

Nazione, Fares, la Fiorentina ha presentato l'offerta alla Spal ma occhio all'inserimento della Lazio

03 agosto 2020 07:44

Pedullà, Fares, domenica incontro Fiorentina-Spal. I viola vogliono chiudere, Torino più distante

01 agosto 2020 14:48

Sportitalia, domani incontro della Fiorentina con la Spal per Fares. Il prezzo

29 luglio 2020 15:46

CorSport, la Fiorentina vuole Carmo e Fares ma occhio alle concorrenti italiane

11 luglio 2020 09:48

Tuttosport, Fiorentina-Torino, doppia sfida per Fares e Vojvoda. La Spal per l'esterno vuole 10 milioni

01 luglio 2020 12:31

CorSport, Cistana, Tonali, Berardi, Nainggolan, Pessina, Belotti e Fares: ecco chi c'è nel mirino della Fiorentina

16 giugno 2020 09:31

Nazione, la Fiorentina vuole Cistana, il Brescia chiede 7 milioni cash. Fares? Dabo può essere la contropartita

14 giugno 2020 10:24

Nazione, i soldi provenienti dalla cessione di Chiesa per dare l'assalto a Belotti e non solo

09 giugno 2020 10:18

Tuttosport, ecco tutti i nomi sul taccuino di Pradè: spuntano Camavinga del Rennes e Ihattaren del PSV

08 giugno 2020 11:21

TMW, Fares andrà via dalla Spal: Torino in pole ma su di lui c'è anche la Fiorentina

03 giugno 2020 20:28

Repubblica, Spinazzola, Fares, Paquetà e Carrascal: ecco i nomi che girano in orbita Fiorentina

01 giugno 2020 10:58

Repubblica, Spinazzola e Fares gli esterni sinistri nel mirino. Pezzella? Resterà a Firenze

25 maggio 2020 12:16

Pedullà, Belotti non è sul mercato. Torino in pole per Fares ma la Fiorentina resta in pressing

22 maggio 2020 11:46

Repubblica, La Fiorentina segue Fares: gli ottimi rapporti con la Spal potrebbero essere un vantaggio

18 maggio 2020 14:22

Raisport, Fiorentina e SPAL studiano lo scambio Dabo-Fares. L'algerino in viola al posto di Dalbert?

06 maggio 2020 20:30

Nazione, Contatti avviati per Fares: soldi più cartellino di Dabo alla Spal

05 maggio 2020 10:35

Pedullà, Fares della Spal sfreccia verso Torino: la Fiorentina resta interessata

01 maggio 2020 17:38

Nazione, Malinovskyi? Investimento da top. Nainggolan? Un colpo da 90. Gli altri...

20 aprile 2020 10:20

La Fiorentina segue Fares della Spal ma su di lui c'è anche il Torino. La sua valutazione? 8-10 milioni

19 aprile 2020 23:07

CorSport, nel mirino di Pradè sono tornati Malinovskyi e Fares

18 aprile 2020 11:04

Nazione, La Fiorentina studia la nuova difesa: spuntano i nomi di Kumbulla e Fares

17 aprile 2020 12:43

"Fiorentina e Inter non vogliono riscattare Dalbert e Biraghi. Torneranno nelle loro squadre di appartenenza"

10 aprile 2020 00:08

Spal-Roma 2-1. Per Ranieri prima sconfitta della sua seconda avventura giallorossa

16 marzo 2019 20:47

Quanti possibili affari dalla B! Ecco la top 5 dei migliori possibili colpi

31 maggio 2018 15:15

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