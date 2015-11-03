Notizie Fares Fiorentina

Gazzetta, idea Faes come vice Milenkovic: il Reims spara, chiede 13 milioni, troppi per i viola
24 agosto 2022 08:58
CorSport, Zappacosta il sostituto di Lirola se va al Marsiglia. Fares obiettivo per la fascia sinistra
02 luglio 2021 10:27
Sportitalia, Fares in uscita dalla Lazio: servono 8 milioni. Torino in pole, interesse della Fiorentina
19 giugno 2021 13:08
Fares è ad un passo dalla Lazio. Sfuma un altro obbiettivo della Fiorentina
16 agosto 2020 17:22
Pedullà, Lazio in pressing su Fares ma la Fiorentina resta in corsa. La Spal vuole 7-8 milioni più bonus
03 agosto 2020 15:59
Nazione, Fares, la Fiorentina ha presentato l'offerta alla Spal ma occhio all'inserimento della Lazio
03 agosto 2020 07:44
Pedullà, Fares, domenica incontro Fiorentina-Spal. I viola vogliono chiudere, Torino più distante
01 agosto 2020 14:48
Sportitalia, domani incontro della Fiorentina con la Spal per Fares. Il prezzo
29 luglio 2020 15:46
CorSport, la Fiorentina vuole Carmo e Fares ma occhio alle concorrenti italiane
11 luglio 2020 09:48
Tuttosport, Fiorentina-Torino, doppia sfida per Fares e Vojvoda. La Spal per l'esterno vuole 10 milioni
01 luglio 2020 12:31
CorSport, Cistana, Tonali, Berardi, Nainggolan, Pessina, Belotti e Fares: ecco chi c'è nel mirino della Fiorentina
16 giugno 2020 09:31
Nazione, la Fiorentina vuole Cistana, il Brescia chiede 7 milioni cash. Fares? Dabo può essere la contropartita
14 giugno 2020 10:24
Nazione, i soldi provenienti dalla cessione di Chiesa per dare l'assalto a Belotti e non solo
09 giugno 2020 10:18
Tuttosport, ecco tutti i nomi sul taccuino di Pradè: spuntano Camavinga del Rennes e Ihattaren del PSV
08 giugno 2020 11:21
TMW, Fares andrà via dalla Spal: Torino in pole ma su di lui c'è anche la Fiorentina
03 giugno 2020 20:28
Repubblica, Spinazzola, Fares, Paquetà e Carrascal: ecco i nomi che girano in orbita Fiorentina
01 giugno 2020 10:58
Repubblica, Spinazzola e Fares gli esterni sinistri nel mirino. Pezzella? Resterà a Firenze
25 maggio 2020 12:16
Pedullà, Belotti non è sul mercato. Torino in pole per Fares ma la Fiorentina resta in pressing
22 maggio 2020 11:46
Repubblica, La Fiorentina segue Fares: gli ottimi rapporti con la Spal potrebbero essere un vantaggio
18 maggio 2020 14:22
Raisport, Fiorentina e SPAL studiano lo scambio Dabo-Fares. L'algerino in viola al posto di Dalbert?
06 maggio 2020 20:30
Nazione, Contatti avviati per Fares: soldi più cartellino di Dabo alla Spal
05 maggio 2020 10:35
Pedullà, Fares della Spal sfreccia verso Torino: la Fiorentina resta interessata
01 maggio 2020 17:38
Nazione, Malinovskyi? Investimento da top. Nainggolan? Un colpo da 90. Gli altri...
20 aprile 2020 10:20
La Fiorentina segue Fares della Spal ma su di lui c'è anche il Torino. La sua valutazione? 8-10 milioni
19 aprile 2020 23:07
CorSport, nel mirino di Pradè sono tornati Malinovskyi e Fares
18 aprile 2020 11:04
Nazione, La Fiorentina studia la nuova difesa: spuntano i nomi di Kumbulla e Fares
17 aprile 2020 12:43
"Fiorentina e Inter non vogliono riscattare Dalbert e Biraghi. Torneranno nelle loro squadre di appartenenza"
10 aprile 2020 00:08
Spal-Roma 2-1. Per Ranieri prima sconfitta della sua seconda avventura giallorossa
16 marzo 2019 20:47
Quanti possibili affari dalla B! Ecco la top 5 dei migliori possibili colpi
31 maggio 2018 15:15
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