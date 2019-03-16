Spal-Roma 2-1. Per Ranieri prima sconfitta della sua seconda avventura giallorossa
Al Paolo Mazza di Ferrara un'ottima Spal conquista i 3 punti contro una Roma spenta e senza idee. Nel primo tempo a passare in vantaggio sono i padroni di casa con l'esterno sinistro Fares su assist d...
A cura di Redazione Labaroviola
16 marzo 2019 20:47
Al Paolo Mazza di Ferrara un'ottima Spal conquista i 3 punti contro una Roma spenta e senza idee. Nel primo tempo a passare in vantaggio sono i padroni di casa con l'esterno sinistro Fares su assist di Cionek. Nel secondo tempo Perotti su rigore pareggia i conti, ma pochi minuti dopo sempre dagli 11 metri Petagna porta nuovamente in vantaggio la Spal per il definitivo 2-1. Occasione sprecata per la Roma che non riesce a recuperare punti per la corsa Champions in vista del derby di Milano di domani sera.