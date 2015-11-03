Notizie Perotti Fiorentina

TMW, Ribery lascia il calcio, dopo il flop alla Salernitana il francese dice addio già a gennaio
31 gennaio 2022 14:28
Nazione, Caccia al “Mister X” di Barone: da Belotti ed Ibra a Nainggolan, tutti i nomi
13 maggio 2020 09:29
Basile: "Io prenderei a Firenze qualsiasi giocatore della Roma. Anche Perotti e Peres"
16 febbraio 2020 12:54
Ranieri: "Momento no, coi viola era importante non dare loro profondità. Altrimenti finiva male.."
04 aprile 2019 00:35
Roma, Perotti: "Oggi risultato positivo a metà ma perdere due volte e poi…"
04 aprile 2019 00:14
Ancora pareggio immediato della Roma. A segnare è Perotti con un eurogol
03 aprile 2019 23:07
Spal-Roma 2-1. Per Ranieri prima sconfitta della sua seconda avventura giallorossa
16 marzo 2019 20:47
"La Fiorentina vuole Zaza. Per rinforzare l'attacco potrebbe arrivare un nome pesante dalla Roma"
10 dicembre 2018 14:00
Casa Mercato Viola, offerta super dalla Roma per Veretout e Chiesa? Skhiri piace, El Shaarawy...
06 giugno 2018 00:16
Casa Mercato Viola, ultimatum ai big. Chi se ne vorrà andare? Arriva un esterno dalla Roma?
01 giugno 2018 23:40
Brovarone: "Andrebbe preso Perotti, ma è un colpo alla Pradè/Macia. Corvino invece ha target..."
01 giugno 2018 15:42
Esclusiva Brovarone: "Farei sforzo per Mandragora. Zajc e Plizzari talenti perfetti per la viola. Perotti possibile"
30 maggio 2018 18:34
Perotti: "Davide una persona buona, dura da accettare che sua figlia crescerà senza padre.."
06 marzo 2018 14:44
Game set and match, Perotti la chiude a 3' dalla fine
05 novembre 2017 16:39
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