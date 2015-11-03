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Notizie Perotti Fiorentina

TMW, Ribery lascia il calcio, dopo il flop alla Salernitana il francese dice addio già a gennaio

31 gennaio 2022 14:28

Nazione, Caccia al “Mister X” di Barone: da Belotti ed Ibra a Nainggolan, tutti i nomi

13 maggio 2020 09:29

Basile: "Io prenderei a Firenze qualsiasi giocatore della Roma. Anche Perotti e Peres"

16 febbraio 2020 12:54

Ranieri: "Momento no, coi viola era importante non dare loro profondità. Altrimenti finiva male.."

04 aprile 2019 00:35

Roma, Perotti: "Oggi risultato positivo a metà ma perdere due volte e poi…"

04 aprile 2019 00:14

Ancora pareggio immediato della Roma. A segnare è Perotti con un eurogol

03 aprile 2019 23:07

Spal-Roma 2-1. Per Ranieri prima sconfitta della sua seconda avventura giallorossa

16 marzo 2019 20:47

"La Fiorentina vuole Zaza. Per rinforzare l'attacco potrebbe arrivare un nome pesante dalla Roma"

10 dicembre 2018 14:00

Casa Mercato Viola, offerta super dalla Roma per Veretout e Chiesa? Skhiri piace, El Shaarawy...

06 giugno 2018 00:16

Casa Mercato Viola, ultimatum ai big. Chi se ne vorrà andare? Arriva un esterno dalla Roma?

01 giugno 2018 23:40

Brovarone: "Andrebbe preso Perotti, ma è un colpo alla Pradè/Macia. Corvino invece ha target..."

01 giugno 2018 15:42

Esclusiva Brovarone: "Farei sforzo per Mandragora. Zajc e Plizzari talenti perfetti per la viola. Perotti possibile"

30 maggio 2018 18:34

Perotti: "Davide una persona buona, dura da accettare che sua figlia crescerà senza padre.."

06 marzo 2018 14:44

Game set and match, Perotti la chiude a 3' dalla fine

05 novembre 2017 16:39

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