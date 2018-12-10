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"La Fiorentina vuole Zaza. Per rinforzare l'attacco potrebbe arrivare un nome pesante dalla Roma"

A Toscana TV ha parlato il noto intermediario di mercato Michele Fratini. In particolare si è concentrato su come la Fiorentina rafforzerà il suo attacco. Queste le sue parole: “Un giocatore che è nel...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2018 14:00
"La Fiorentina vuole Zaza. Per rinforzare l'attacco potrebbe arrivare un nome pesante dalla Roma" - TURIN, ITALY - SEPTEMBER 02: Simone Zaza of Torino FC looks on during the Serie A match between Torino FC and SPAL at Stadio Olimpico di Torino on September 2, 2018 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
TURIN, ITALY - SEPTEMBER 02: Simone Zaza of Torino FC looks on during the Serie A match between Torino FC and SPAL at Stadio Olimpico di Torino on September 2, 2018 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
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A Toscana TV ha parlato il noto intermediario di mercato Michele Fratini. In particolare si è concentrato su come la Fiorentina rafforzerà il suo attacco. Queste le sue parole: “Un giocatore che è nel mirino della Fiorentina per gennaio è Zaza del Torino. E non solo, attenzione alla Roma, perché se il club giallorosso non dovesse andare bene in Champions League e perdesse un obiettivo stagionale, ci sono diversi panchinari che non sono soddisfatti e che verrebbero via. Un esempio è quello di Diego Perotti che non gioca mai e che potrebbe arrivare in prestito secco”.

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