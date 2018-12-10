"La Fiorentina vuole Zaza. Per rinforzare l'attacco potrebbe arrivare un nome pesante dalla Roma"

A Toscana TV ha parlato il noto intermediario di mercato Michele Fratini. In particolare si è concentrato su come la Fiorentina rafforzerà il suo attacco. Queste le sue parole: “Un giocatore che è nel...

A Toscana TV ha parlato il noto intermediario di mercato Michele Fratini. In particolare si è concentrato su come la Fiorentina rafforzerà il suo attacco. Queste le sue parole: “Un giocatore che è nel mirino della Fiorentina per gennaio è Zaza del Torino. E non solo, attenzione alla Roma, perché se il club giallorosso non dovesse andare bene in Champions League e perdesse un obiettivo stagionale, ci sono diversi panchinari che non sono soddisfatti e che verrebbero via. Un esempio è quello di Diego Perotti che non gioca mai e che potrebbe arrivare in prestito secco”.