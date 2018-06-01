Casa Mercato Viola, ultimatum ai big. Chi se ne vorrà andare? Arriva un esterno dalla Roma?

La Fiorentina ha lanciato un ultimatum ai suoi giocatori maggiormente rappresentativi . Chi se ne vuole andare lo dica ora oppure taccia per sempre. Al momento tutti i big sono convinti di restare. I...

La Fiorentina ha lanciato un ultimatum ai suoi giocatori maggiormente rappresentativi . Chi se ne vuole andare lo dica ora oppure taccia per sempre. Al momento tutti i big sono convinti di restare. I più richiesti sono Veretout e Chiesa. Il primo è appena arrivato a Firenze e non ha intenzione di cambiare aria subito. Almeno per il momento il francese è convinto di restare. Chiesa invece sa che la piazza ideale per crescere è Firenze. Per adesso vuole restare aspettando di capire quello che potrà succedere nella prossima stagione.

Corvino sta cercando con insistenza un esterno d'attacco. Un grande nome potrebbe arrivare da Roma. Il club capitolino ha in uscita El Sharaawy e Perotti che potrebbero fare al caso viola. L'italiano sembra l'operazione maggiormente fattibile ed intelligente in termini di età. Vediamo se ci saranno sviluppi nei prossimi mesi.

Si complicano le piste Viviani, Grassi e Lazzari. La SPAL ha smentito il suo interesse per Thereau e ha dichiarato incedibili i suoi gioielli con cui vuole raggiungere la seconda storica salvezza consecutiva. Il discorso potrebbe tuttavia cambiare nei prossimi mesi se qualche giocatore chiede la cessione al club Estense.

Lorenzo Bigiotti