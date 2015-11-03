Labaro Viola

Notizie Viviani Fiorentina

Casa Mercato Viola, a centrocampo si studiano due colpi dalla Serie A. In attacco invece l'obiettivo...

17 dicembre 2018 21:45

Repubblica, la Fiorentina vuole Rog e Viviani. Ecco l'offerta e la formula

17 dicembre 2018 14:19

Repubblica: Corvino porta Nandez o Viviani a gennaio. La prima scelta è il talento del Boca

12 dicembre 2018 09:44

QUALCUNO RIMETTA VERETOUT AL SUO POSTO. SERVONO RITMI. MILENKOVIC...L’EDITORIALE DI SANDRO BENNUCCI

26 ottobre 2018 08:40

DOMENICA UMILTÀ E VOGLIA DI VINCERE. PJACA TITOLARE. A GENNAIO UN CENTROCAMPISTA. L’EDITORIALE DI SANDRO BENNUCCI

19 ottobre 2018 02:21

Casa Mercato Viola, Pjaca non andrà al Valencia. Meret ha scelto i viola, la Roma...

11 giugno 2018 23:40

Casa Mercato Viola, Rebic potrebbe fruttare 20 milioni. Soldi reinvestiti su Meret? Gaspar ceduto

07 giugno 2018 23:41

CdS Stadio, la Spal riscatta Viviani. Oltre alla Fiorentina anche Samp e Torino su di lui...

02 giugno 2018 13:19

Casa Mercato Viola, ultimatum ai big. Chi se ne vorrà andare? Arriva un esterno dalla Roma?

01 giugno 2018 23:40

Casa Mercato Viola, Lazzari e Viviani a Firenze? Riscattato Pezzella. Si sognano Mandragora e Skorupski

30 maggio 2018 23:42

La Gazzetta Dello Sport, la Spal dovrà riscattare giocatori per 14 milioni. La Fiorentina può "aiutare" prendendo Viviani

29 maggio 2018 10:39

Badelj, la storia di un addio. E Corvino ha già in mente il suo sostituto

29 maggio 2018 09:16

La Nazione, Eysseric e Thereau hanno richieste in Serie A e potrebbero andarsene. Buone pedine di scambio?

28 maggio 2018 09:17

Viviani: "Cresciuto nella Roma ma tifoso e innamorato della Fiorentina grazie a mio zio"

21 aprile 2018 13:00

Viviani Sr: "Grande stagione di Federico a Ferrara. Vi spiego perchè tifa viola e come reagí al regalo di Gilardino.."

12 aprile 2018 15:06

Lazio, forti contatti con Viviani. In caso di fallimento nuovo tentativo a Giugno..

12 gennaio 2018 18:42

Ceccarini: "Badelj andrà via a scadenza. Cataldi e Viviani? Affari per giugno"

11 gennaio 2018 18:40

Mandorlini: "Simeone può arrivare a 15 gol. Viviani? Ha le caratteristiche di Badelj"

11 gennaio 2018 17:36

Il Tempo: Viviani? Non solo Fiorentina, anche la Lazio sul centrocampista della SPAL

11 gennaio 2018 12:48

Semplici: "Viviani è incedibile. Chiesa? Non so se valga 65 mln, ma è un ottimo prospetto"

11 gennaio 2018 12:18

E' Viviani il dopo Badelj, ma occhio alla Lazio. Il Milan offre Locatelli, Corvino dice no...

11 gennaio 2018 10:35

La Nazione, per Sala i viola vorrebbero un prestito. Viviani vicino a Firenze "grazie" ad un ex viola

09 gennaio 2018 09:07

Pedullà: "Difficile arrivare a Viviani a gennaio. Olivera via, Sanchez forse. Viola hanno budget ma..."

08 gennaio 2018 18:31

Mercato: su Viviani piomba anche Pradè. Carlos Sanchez e Olivera con le valigie per Cagliari...

05 gennaio 2018 11:01

Pioli vuole anticipare tutti a Gennaio per tre giocatori italiani, Barella è il sogno..

03 gennaio 2018 11:16

Corriere dello Sport: a centrocampo è intreccio con la Spal, coinvolti Locatelli e Viviani...

02 gennaio 2018 12:27

Mercato, la lista dei nomi di Corvino: Viviani, Cataldi e Laxalt in pole. E gli scambi con la SPAL di Semplici...

28 dicembre 2017 10:54

Quotidiano Sportivo, Cataldi e Viviani due obiettivi della Fiorentina per gennaio, si tratta con Spal e Lazio

23 dicembre 2017 12:59

La Nazione: la trattativa per Cataldi va avanti, l'alternativa è Viviani della Spal

25 novembre 2017 12:32

Viviani è l'obiettivo per il centrocampo, a gennaio possibile trattativa con la SPAL

22 novembre 2017 19:13

La Nazione, Dubois + Cataldi o Viviani. Corvino prepara il doppio colpo a gennaio, e uno lo prenota per giugno

21 novembre 2017 11:38

Il centrocampista col poster di Batistuta in camera: adesso la Fiorentina pensa a Viviani della Spal al posto di Badelj...

18 novembre 2017 09:02

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