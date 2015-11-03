Notizie Viviani Fiorentina

Casa Mercato Viola, a centrocampo si studiano due colpi dalla Serie A. In attacco invece l'obiettivo...
17 dicembre 2018 21:45
Repubblica, la Fiorentina vuole Rog e Viviani. Ecco l'offerta e la formula
17 dicembre 2018 14:19
Repubblica: Corvino porta Nandez o Viviani a gennaio. La prima scelta è il talento del Boca
12 dicembre 2018 09:44
QUALCUNO RIMETTA VERETOUT AL SUO POSTO. SERVONO RITMI. MILENKOVIC...L’EDITORIALE DI SANDRO BENNUCCI
26 ottobre 2018 08:40
DOMENICA UMILTÀ E VOGLIA DI VINCERE. PJACA TITOLARE. A GENNAIO UN CENTROCAMPISTA. L’EDITORIALE DI SANDRO BENNUCCI
19 ottobre 2018 02:21
Casa Mercato Viola, Pjaca non andrà al Valencia. Meret ha scelto i viola, la Roma...
11 giugno 2018 23:40
Casa Mercato Viola, Rebic potrebbe fruttare 20 milioni. Soldi reinvestiti su Meret? Gaspar ceduto
07 giugno 2018 23:41
CdS Stadio, la Spal riscatta Viviani. Oltre alla Fiorentina anche Samp e Torino su di lui...
02 giugno 2018 13:19
Casa Mercato Viola, ultimatum ai big. Chi se ne vorrà andare? Arriva un esterno dalla Roma?
01 giugno 2018 23:40
Casa Mercato Viola, Lazzari e Viviani a Firenze? Riscattato Pezzella. Si sognano Mandragora e Skorupski
30 maggio 2018 23:42
La Gazzetta Dello Sport, la Spal dovrà riscattare giocatori per 14 milioni. La Fiorentina può "aiutare" prendendo Viviani
29 maggio 2018 10:39
Badelj, la storia di un addio. E Corvino ha già in mente il suo sostituto
29 maggio 2018 09:16
La Nazione, Eysseric e Thereau hanno richieste in Serie A e potrebbero andarsene. Buone pedine di scambio?
28 maggio 2018 09:17
Viviani: "Cresciuto nella Roma ma tifoso e innamorato della Fiorentina grazie a mio zio"
21 aprile 2018 13:00
Viviani Sr: "Grande stagione di Federico a Ferrara. Vi spiego perchè tifa viola e come reagí al regalo di Gilardino.."
12 aprile 2018 15:06
Lazio, forti contatti con Viviani. In caso di fallimento nuovo tentativo a Giugno..
12 gennaio 2018 18:42
Ceccarini: "Badelj andrà via a scadenza. Cataldi e Viviani? Affari per giugno"
11 gennaio 2018 18:40
Mandorlini: "Simeone può arrivare a 15 gol. Viviani? Ha le caratteristiche di Badelj"
11 gennaio 2018 17:36
Il Tempo: Viviani? Non solo Fiorentina, anche la Lazio sul centrocampista della SPAL
11 gennaio 2018 12:48
Semplici: "Viviani è incedibile. Chiesa? Non so se valga 65 mln, ma è un ottimo prospetto"
11 gennaio 2018 12:18
E' Viviani il dopo Badelj, ma occhio alla Lazio. Il Milan offre Locatelli, Corvino dice no...
11 gennaio 2018 10:35
La Nazione, per Sala i viola vorrebbero un prestito. Viviani vicino a Firenze "grazie" ad un ex viola
09 gennaio 2018 09:07
Pedullà: "Difficile arrivare a Viviani a gennaio. Olivera via, Sanchez forse. Viola hanno budget ma..."
08 gennaio 2018 18:31
Mercato: su Viviani piomba anche Pradè. Carlos Sanchez e Olivera con le valigie per Cagliari...
05 gennaio 2018 11:01
Pioli vuole anticipare tutti a Gennaio per tre giocatori italiani, Barella è il sogno..
03 gennaio 2018 11:16
Corriere dello Sport: a centrocampo è intreccio con la Spal, coinvolti Locatelli e Viviani...
02 gennaio 2018 12:27
Mercato, la lista dei nomi di Corvino: Viviani, Cataldi e Laxalt in pole. E gli scambi con la SPAL di Semplici...
28 dicembre 2017 10:54
Quotidiano Sportivo, Cataldi e Viviani due obiettivi della Fiorentina per gennaio, si tratta con Spal e Lazio
23 dicembre 2017 12:59
La Nazione: la trattativa per Cataldi va avanti, l'alternativa è Viviani della Spal
25 novembre 2017 12:32
Viviani è l'obiettivo per il centrocampo, a gennaio possibile trattativa con la SPAL
22 novembre 2017 19:13
La Nazione, Dubois + Cataldi o Viviani. Corvino prepara il doppio colpo a gennaio, e uno lo prenota per giugno
21 novembre 2017 11:38
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