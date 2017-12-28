Mercato, la lista dei nomi di Corvino: Viviani, Cataldi e Laxalt in pole. E gli scambi con la SPAL di Semplici...

La Repubblica in edicola oggi fa una lista dei nomi più caldi per il mercato viola. Pantaleo Corvino proverà a portare a Firenze almeno uno tra Laxalt, Viviani e Cataldi, con la grossa possibilità che...

La Repubblica in edicola oggi fa una lista dei nomi più caldi per il mercato viola. Pantaleo Corvino proverà a portare a Firenze almeno uno tra Laxalt, Viviani e Cataldi, con la grossa possibilità che in riva all'Arno giungano almeno due di questi prospetti. In uscita ci sono Maxi Olivera (Cagliari in pole per lui) e Ianis Hagi, che potrebbe tornare in patria. Non è esclusa nemmeno la possibilità di imbastire alcuni scambi proficui con la Spal di Semplici.