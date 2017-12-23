Quotidiano Sportivo, Cataldi e Viviani due obiettivi della Fiorentina per gennaio, si tratta con Spal e Lazio

Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo questa mattina, Federico Viviani della Spal e Danilo Cataldi del Benevento sono due obiettivi concreti della società viola. La Fiorentina si muove su q...

Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo questa mattina, Federico Viviani della Spal e Danilo Cataldi del Benevento sono due obiettivi concreti della società viola. La Fiorentina si muove su questi due nomi per rinforzare il centrocampo a disposizione di Stefano Pioli. Si tratta col Verona, proprietario del cartellino di Viviani, e con la Lazio, che detiene il cartellino di Cataldi. L’obiettivo è quello di stringere i tempi subito, per gennaio secondo il quotidiano.