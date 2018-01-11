Mandorlini: "Simeone può arrivare a 15 gol. Viviani? Ha le caratteristiche di Badelj"

Andrea Mandorlini è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "Viviani? E' un giocatore di qualità e talento ma deve diventare grande. Ha le stesse caratteristiche di Badelj, il suo modulo preferito pre...

Andrea Mandorlini è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "Viviani? E' un giocatore di qualità e talento ma deve diventare grande. Ha le stesse caratteristiche di Badelj, il suo modulo preferito prevede una mediana composta da tre uomini".

Prosegue sui movimenti in casa Fiorentina: "Mercato viola? La Fiorentina che ho visto contro l'Inter ha bisogno di poco. Come tutte le società proveranno a rinforzarsi, ma stanno già crescendo molto anche con la rosa a disposizione di Pioli".

Conclude con un pensiero su un attaccante viola: "Simeone? Mi auguro che possa arrivare a 15 gol. Lui sa di poter fare meglio e farà di tutto per migliorare. E' un grande professionista e ha un grande cuore che potrebbe portarlo lontano".