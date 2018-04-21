Viviani: "Cresciuto nella Roma ma tifoso e innamorato della Fiorentina grazie a mio zio"

Federico Viviani, centrocampista della Spal ha parlato al Messaggero, queste le sue parole:"Ho dei bellissimi ricordi della Roma, ho vissuto a Trigoria per 7 anni. Qui a Ferrara vivo da solo, non sono...

Federico Viviani, centrocampista della Spal ha parlato al Messaggero, queste le sue parole:

"Ho dei bellissimi ricordi della Roma, ho vissuto a Trigoria per 7 anni. Qui a Ferrara vivo da solo, non sono sposato, né fidanzato. E sono tifoso della Fiorentina, da sempre, perché mio zio è tifosissimo dei Viola e ha fatto innamorare anche me. Poi è chiaro che mi sono appassionato alla Roma con il tempo. Se fosse rimasto Luis Enrique, non mi avrebbero mandato via. Ricordo che a metà di quella stagione sono andato dal ds Walter Sabatini con i miei procuratori e gli ho detto: Direttore, devo giocare. A rispondere è stato Luis Enrique: Federico lo faccio crescere io, rimane con me. Così sono rimasto. Per me, fare a 19 anni presenze nella Roma e giocare in Europa è stato un sogno. E non sentivo neppure una pressione pazzesca. Per il futuro sogno la nazionale"