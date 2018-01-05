Mercato: su Viviani piomba anche Pradè. Carlos Sanchez e Olivera con le valigie per Cagliari...
Come riporta la Gazzetta Dello Sport oggi in edicola, c'è anche la Sampdoria sul centrocampista della Spal Viviani, per il quale Corvino pressa: c'è stato un sondaggio concreto da parte di Daniele Pra...
A cura di Redazione Labaroviola
05 gennaio 2018 11:01
Come riporta la Gazzetta Dello Sport oggi in edicola, c'è anche la Sampdoria sul centrocampista della Spal Viviani, per il quale Corvino pressa: c'è stato un sondaggio concreto da parte di Daniele Pradè. Sul fronte delle uscite il Cagliari continua a lavorare alla pista Maxi Olivera. Ma non solo. Ai sardi piace molto anche Carlos Sanchez, che vorrebbe andare a giocare visto il poco spazio che sta trovando in viola in ottica mondiale.