Casa Mercato Viola, Pjaca non andrà al Valencia. Meret ha scelto i viola, la Roma...

Marko Pjaca è al centro del mercato della Juventus. E' ormai acclarato il fatto che il giocatore ha deciso di cambiare aria per poter godere di maggiore spazio e considerazione. Il futuro del croato t...

Marko Pjaca è al centro del mercato della Juventus. E' ormai acclarato il fatto che il giocatore ha deciso di cambiare aria per poter godere di maggiore spazio e considerazione. Il futuro del croato tuttavia non sarà al Valencia come riportato da alcuni siti di informazione in giornata. Il club spagnolo infatti non è interessato al giocatore e vuole monetizzare al massimo la cessione di Jao Cancelo non accettando dunque contropartite tecniche. Sul fantasista juventino la viola dunque resta in pole position, anche se deve difendersi dagli assalti dei club avversari.

Capitolo Chiesa: la Fiorentina non si sposta dalla sua posizione. Il sogno di Corvino è di avere un super tridente con lui, Simeone e magari Pjaca. Facendo forza anche sulla volontà del ragazzo che non è interessato a cambiare club, la Fiorentina opporrà resistenza fino alla fine della sessione di calciomercato.

Su Meret ci sentiamo di smentire un inserimento possibile della Roma. Infatti la cessione di Alisson non è vicina. La Roma con numerosi acquisti sta allestendo una squadra competitiva, il ragazzo non è al momento intenzionato a cambiare e il club non ha intenzione di cederlo. Anche se si dovesse prospettare una cessione del brasiliano la Roma virerebbe con ogni probabilità su un portiere più pronto di Meret e con esperienza internazionale. La Fiorentina ha incassato già il sì del giocatore e potrebbe concretamente chiudere a breve, anche se trattare con l'Udinese non è mai affare semplice.

Viviani rischia di non essere riscattato dalla SPAL che non sta trovando un accordo col Verona. Visto che il Verona giocherà in serie B la prossima stagione, il giocatore vorrà cambiare aria e il prezzo del cartellino potrebbe svalutarsi a vantaggio di squadre che come la Fiorentina sono interessate al giocatore. Il suo eventuale predecessore Badelj nel frattempo sta scegliendo la sua prossima destinazione. L'ex cinque viola non ha fretta e potrebbe decidere anche dopo il mondiale. Al momento la pista più concreta è quella di Napoli data anche l'imminente partenza di Jorginho direzione Manchester City.

Lorenzo Bigiotti