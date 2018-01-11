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Ceccarini: "Badelj andrà via a scadenza. Cataldi e Viviani? Affari per giugno"

Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Ci sono più certezze sul mercato estivo che su quello invernale. Badelj andrà via a scadenza mentre i profili di Cataldi e Viviani sono da s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 gennaio 2018 18:40
Ceccarini: "Badelj andrà via a scadenza. Cataldi e Viviani? Affari per giugno" -
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Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Ci sono più certezze sul mercato estivo che su quello invernale. Badelj andrà via a scadenza mentre i profili di Cataldi e Viviani sono da seguire per giugno. Il primo è valutato sui 10 milioni dalla Lazio, l’altro a giugno potrebbe essere riscattato dalla Spal per 3 milioni".

Prosegue sul mercato in uscita: "Adesso si cercherà un’alternativa a Olivera, anche se la cessione al Cagliari non decolla. Ma non è facile muoversi senza budget e con la formula del prestito. Babacar? Non si può cederlo senza avere un’alternativa”

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