Ceccarini: "Badelj andrà via a scadenza. Cataldi e Viviani? Affari per giugno"
Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Ci sono più certezze sul mercato estivo che su quello invernale. Badelj andrà via a scadenza mentre i profili di Cataldi e Viviani sono da s...
Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Ci sono più certezze sul mercato estivo che su quello invernale. Badelj andrà via a scadenza mentre i profili di Cataldi e Viviani sono da seguire per giugno. Il primo è valutato sui 10 milioni dalla Lazio, l’altro a giugno potrebbe essere riscattato dalla Spal per 3 milioni".
Prosegue sul mercato in uscita: "Adesso si cercherà un’alternativa a Olivera, anche se la cessione al Cagliari non decolla. Ma non è facile muoversi senza budget e con la formula del prestito. Babacar? Non si può cederlo senza avere un’alternativa”