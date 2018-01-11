Ceccarini: "Badelj andrà via a scadenza. Cataldi e Viviani? Affari per giugno"

Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Ci sono più certezze sul mercato estivo che su quello invernale. Badelj andrà via a scadenza mentre i profili di Cataldi e Viviani sono da s...

A cura di Redazione Labaroviola 11 gennaio 2018 18:40

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