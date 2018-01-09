La Nazione, per Sala i viola vorrebbero un prestito. Viviani vicino a Firenze "grazie" ad un ex viola
Come riportato nell'edizione odierna de La Nazione, la Fiorentina starebbe lavorando per arrivare in questa sessione di mercato a Viviani e Sala giocatori rispettivamente in forza a Spal e Sampdoria....
A cura di Redazione Labaroviola
09 gennaio 2018 09:07
Come riportato nell'edizione odierna de La Nazione, la Fiorentina starebbe lavorando per arrivare in questa sessione di mercato a Viviani e Sala giocatori rispettivamente in forza a Spal e Sampdoria. Per il primo, la pedina per sostituirlo a Ferrara sarebbe Jasmin Kurtic, vecchia conoscenza gigliata.
Per Sala la Fiorentina chiede alla Sampdoria un prestito mentre i blucerchiati vorrebebro cederlo a titolo definitivo monetizzando già adesso, ma la società ligure sembra aver aperto alla trattativa in fase di sviluppo...