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La Nazione, per Sala i viola vorrebbero un prestito. Viviani vicino a Firenze "grazie" ad un ex viola

Come riportato nell'edizione odierna de La Nazione, la Fiorentina starebbe lavorando per arrivare in questa sessione di mercato a Viviani e Sala giocatori rispettivamente in forza a Spal e Sampdoria....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 gennaio 2018 09:07
La Nazione, per Sala i viola vorrebbero un prestito. Viviani vicino a Firenze "grazie" ad un ex viola - Genova, 22/12/2016 Serie A/Sampdoria-Udinese Jacopo Sala
Genova, 22/12/2016 Serie A/Sampdoria-Udinese Jacopo Sala
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Come riportato nell'edizione odierna de La Nazione, la Fiorentina starebbe lavorando per arrivare in questa sessione di mercato a Viviani Sala giocatori rispettivamente in forza a Spal e Sampdoria. Per il primo, la pedina per sostituirlo a Ferrara sarebbe Jasmin Kurtic, vecchia conoscenza gigliata.

Per Sala la Fiorentina chiede alla Sampdoria un prestito mentre i blucerchiati vorrebebro cederlo a titolo definitivo monetizzando già adesso, ma la società ligure sembra aver aperto alla trattativa in fase di sviluppo...

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