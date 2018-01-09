La Nazione, per Sala i viola vorrebbero un prestito. Viviani vicino a Firenze "grazie" ad un ex viola

Come riportato nell'edizione odierna de La Nazione, la Fiorentina starebbe lavorando per arrivare in questa sessione di mercato a Viviani e Sala giocatori rispettivamente in forza a Spal e Sampdoria....

A cura di Redazione Labaroviola 09 gennaio 2018 09:07

Genova, 22/12/2016 Serie A/Sampdoria-Udinese Jacopo Sala

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