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Notizie Jacopo Sala Fiorentina

Di Marzio: "Sala? Oltre alla Fiorentina c'è anche il Sassuolo per sostituire Gazzola"

17 gennaio 2018 08:30

La Nazione, per Sala i viola vorrebbero un prestito. Viviani vicino a Firenze "grazie" ad un ex viola

09 gennaio 2018 09:07

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