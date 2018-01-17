Di Marzio: "Sala? Oltre alla Fiorentina c'è anche il Sassuolo per sostituire Gazzola"

Gianluca Di Marzio nella trasmissione dedicata al calciomercato ha parlato anche di un altro giocatore cercato dalla Fiorentina in questi giorni, ovvero, Jacopo Sala. Il giocatore classe '91, in forza...

Gianluca Di Marzio nella trasmissione dedicata al calciomercato ha parlato anche di un altro giocatore cercato dalla Fiorentina in questi giorni, ovvero, Jacopo Sala. Il giocatore classe '91, in forza al prossimo avversario della Fiorentina, la Sampdoria, sarebbe finito anche nel mirino degli emiliani poichè i neroverdi hanno ceduto Gazzola al Parma e dunque necessitano di un rimpiazzo sulla corsia difensiva di destra".