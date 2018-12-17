Casa Mercato Viola, a centrocampo si studiano due colpi dalla Serie A. In attacco invece l'obiettivo...

di Lorenzo BigiottiDel caso Balotelli vi abbiamo già parlato leggi quaSe non dovesse andare in porta la suggestione Balotelli, l'obiettivo principale della squadra viola è Luis Muriel. Il giocatore ex...

di Lorenzo Bigiotti

Del caso Balotelli vi abbiamo già parlato leggi qua

Se non dovesse andare in porta la suggestione Balotelli, l'obiettivo principale della squadra viola è Luis Muriel. Il giocatore ex Samp, piace molto al DG Corvino e potrebbe rappresentare un'occasione per il club viola. Gli spagnoli potrebbero decidere visto il poco spazio di farlo partire anche in prestito, soluzione che sarebbe molto gradita alla società viola.

Capitolo centrocampo, i nomi al vaglio sono due. I viola hanno sondato la disponibilità per Viviani e Rog. Entrambi hanno dato risposte positive, quindi il club viola, quando lo riterrà opportuno potrà aprire delle trattative. Anche questi due giocatori rappresentano due occasioni, il primo sta vivendo una stagione difficile alla Spal, dopo la passata che invece è stata fantastica. Il secondo invece ha sempre trovato poco spazio a Napoli e non vede l'ora di cambiare aria.

Infine una curiosità. Come avevamo ampiamente detto in estate la Fiorentina aveva in mano De Paul, ma le richieste dei friulani sono state giudicate eccessive e la Fiorentina non ne ha più fatto di niente.