Notizie Rog Fiorentina

Pradè e le risposte su i giocatori "chiaccherati" in entrata: alcuni sono fuori budget, altri suggestioni. Da Viviano a Bennacer passando per Cutrone e Borja Valero
04 luglio 2019 14:45
Gazzetta, tre calciatori partenopei nei pensieri della nuova Fiorentina ma per ora nessun acquisto
03 luglio 2019 11:18
La Fiorentina vuole Rog del Napoli, avviata trattativa con il Napoli. È la priorità viola
02 luglio 2019 11:22
Ore importanti per il futuro di Veretout. Milan e Napoli in pressing ma attenzione alla Roma...
01 luglio 2019 11:48
"Il Napoli torna con forza su Veretout. Rog potrebbe essere la contropartita giusta per chiudere"
27 giugno 2019 00:17
Tuttosport, spunta Marko Rog tra le idee per il centrocampo della Fiorentina. Ingaggio fattibile ma...
23 giugno 2019 13:12
Nazione, il Napoli vuole il Siviglia, ma Rog spinge per la Fiorentina. Il retroscena
16 gennaio 2019 11:09
Casa Mercato Viola, nuovo rifiuto per Obiang. Dabo se ne va. Da Empoli..
15 gennaio 2019 22:07
Rog del Napoli va al Siviglia, prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni
15 gennaio 2019 18:22
Corvino bloccato dai suoi stessi fallimenti. Intanto il Napoli ricatta la Fiorentina
12 gennaio 2019 12:17
Marino: "Proverei Pjaca in mediana, prima di perderlo. Vedrete resterà a Firenze. Su Diawara vi dico che.."
10 gennaio 2019 21:49
Casa Mercato Viola, Milenkovic si allontana dal Manchester. Veretout...
10 gennaio 2019 21:19
Sky Sport, il Napoli e Rog scelgono la Germania, accordo con lo Schalke 04
10 gennaio 2019 15:19
Pedullà: "Rog o Diawara? Ok al prestito, ma senza prelazioni sui talenti viola. C'è una chance su dieci..."
10 gennaio 2019 14:22
Tuttosport, reale l’interessamento per Rog. Gerson può tornare a Roma già a gennaio
07 gennaio 2019 17:06
Pedullà: "Rog? Il Napoli lo cede soltanto come contropartita. Pjaca avrà ancora meno spazio"
07 gennaio 2019 14:11
Rog alla Fiorentina? Ci lavora Ramadani. Ecco le tre condizioni per portarlo a Firenze a gennaio
07 gennaio 2019 12:19
Per Corvino il centrocampo va bene cosi. Pjaca torna alla Juve? La Fiorentina fa sapere...
07 gennaio 2019 11:01
Rog ha rifiutato la Fiorentina, preferisce la Germania, vuole andare allo Schalke 04
03 gennaio 2019 23:00
Casa Mercato Viola, il Napoli può cedere Rog ai viola, ma spunta una condizione...
03 gennaio 2019 21:28
Venerato: "La Fiorentina sta pensando di interrompere il prestito di Pjaca"
03 gennaio 2019 18:12
Cor Sport, la Fiorentina ha l'accordo con il Napoli per Rog. Tutto dipende da Gerson...
31 dicembre 2018 13:09
Fiorentina interessata a Rog? Il Parma supera i viola e sta per chiudere con il Napoli. I dettagli
20 dicembre 2018 18:10
Casa Mercato Viola, piacciono St.Juste e Zurkowski. Il Napoli all'assalto per Veretout. Diawara...
19 dicembre 2018 22:05
Casa Mercato Viola, a centrocampo si studiano due colpi dalla Serie A. In attacco invece l'obiettivo...
17 dicembre 2018 21:45
Repubblica, la Fiorentina vuole Rog e Viviani. Ecco l'offerta e la formula
17 dicembre 2018 14:19
"Simeone pessimo, ecco con chi deve arrabbiarsi. Pioli ci ha messo tre mesi per capire..."
17 dicembre 2018 12:47
Corriere dello Sport, Rog ai margini del Napoli. Corvino ci prova per gennaio. Il suo minutaggio...
15 dicembre 2018 10:29
Pedullà: "Chiesa incedibile per la Fiorentina, non c'è cifra che tenga. Rog vale 15 milioni, Mandragora..."
31 maggio 2018 16:09
Pedullà: "La Fiorentina ha chiesto Rog al Napoli per gennaio. La risposta di De Laurentiis..."
25 novembre 2016 00:35
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