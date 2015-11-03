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Notizie Rog Fiorentina

Pradè e le risposte su i giocatori "chiaccherati" in entrata: alcuni sono fuori budget, altri suggestioni. Da Viviano a Bennacer passando per Cutrone e Borja Valero

04 luglio 2019 14:45

Gazzetta, tre calciatori partenopei nei pensieri della nuova Fiorentina ma per ora nessun acquisto

03 luglio 2019 11:18

La Fiorentina vuole Rog del Napoli, avviata trattativa con il Napoli. È la priorità viola

02 luglio 2019 11:22

Ore importanti per il futuro di Veretout. Milan e Napoli in pressing ma attenzione alla Roma...

01 luglio 2019 11:48

"Il Napoli torna con forza su Veretout. Rog potrebbe essere la contropartita giusta per chiudere"

27 giugno 2019 00:17

Tuttosport, spunta Marko Rog tra le idee per il centrocampo della Fiorentina. Ingaggio fattibile ma...

23 giugno 2019 13:12

Nazione, il Napoli vuole il Siviglia, ma Rog spinge per la Fiorentina. Il retroscena

16 gennaio 2019 11:09

Casa Mercato Viola, nuovo rifiuto per Obiang. Dabo se ne va. Da Empoli..

15 gennaio 2019 22:07

Rog del Napoli va al Siviglia, prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni

15 gennaio 2019 18:22

Corvino bloccato dai suoi stessi fallimenti. Intanto il Napoli ricatta la Fiorentina

12 gennaio 2019 12:17

Marino: "Proverei Pjaca in mediana, prima di perderlo. Vedrete resterà a Firenze. Su Diawara vi dico che.."

10 gennaio 2019 21:49

Casa Mercato Viola, Milenkovic si allontana dal Manchester. Veretout...

10 gennaio 2019 21:19

Sky Sport, il Napoli e Rog scelgono la Germania, accordo con lo Schalke 04

10 gennaio 2019 15:19

Pedullà: "Rog o Diawara? Ok al prestito, ma senza prelazioni sui talenti viola. C'è una chance su dieci..."

10 gennaio 2019 14:22

Tuttosport, reale l’interessamento per Rog. Gerson può tornare a Roma già a gennaio

07 gennaio 2019 17:06

Pedullà: "Rog? Il Napoli lo cede soltanto come contropartita. Pjaca avrà ancora meno spazio"

07 gennaio 2019 14:11

Rog alla Fiorentina? Ci lavora Ramadani. Ecco le tre condizioni per portarlo a Firenze a gennaio

07 gennaio 2019 12:19

Per Corvino il centrocampo va bene cosi. Pjaca torna alla Juve? La Fiorentina fa sapere...

07 gennaio 2019 11:01

Rog ha rifiutato la Fiorentina, preferisce la Germania, vuole andare allo Schalke 04

03 gennaio 2019 23:00

Casa Mercato Viola, il Napoli può cedere Rog ai viola, ma spunta una condizione...

03 gennaio 2019 21:28

Venerato: "La Fiorentina sta pensando di interrompere il prestito di Pjaca"

03 gennaio 2019 18:12

Cor Sport, la Fiorentina ha l'accordo con il Napoli per Rog. Tutto dipende da Gerson...

31 dicembre 2018 13:09

Fiorentina interessata a Rog? Il Parma supera i viola e sta per chiudere con il Napoli. I dettagli

20 dicembre 2018 18:10

Casa Mercato Viola, piacciono St.Juste e Zurkowski. Il Napoli all'assalto per Veretout. Diawara...

19 dicembre 2018 22:05

Casa Mercato Viola, a centrocampo si studiano due colpi dalla Serie A. In attacco invece l'obiettivo...

17 dicembre 2018 21:45

Repubblica, la Fiorentina vuole Rog e Viviani. Ecco l'offerta e la formula

17 dicembre 2018 14:19

"Simeone pessimo, ecco con chi deve arrabbiarsi. Pioli ci ha messo tre mesi per capire..."

17 dicembre 2018 12:47

Corriere dello Sport, Rog ai margini del Napoli. Corvino ci prova per gennaio. Il suo minutaggio...

15 dicembre 2018 10:29

Pedullà: "Chiesa incedibile per la Fiorentina, non c'è cifra che tenga. Rog vale 15 milioni, Mandragora..."

31 maggio 2018 16:09

Pedullà: "La Fiorentina ha chiesto Rog al Napoli per gennaio. La risposta di De Laurentiis..."

25 novembre 2016 00:35

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