Cor Sport, la Fiorentina ha l'accordo con il Napoli per Rog. Tutto dipende da Gerson...
L’arrivo di Marko Rog alla Fiorentina? E’ tutta una questione…di Gerson. Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi si legge della possibilità che il centrocampista croato del Napoli possa vestir...
L’arrivo di Marko Rog alla Fiorentina? E’ tutta una questione…di Gerson. Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi si legge della possibilità che il centrocampista croato del Napoli possa vestire la maglia viola nel corso del prossimo mercato di gennaio. Del resto nel club partenopeo l’ex giocatore della Dinamo Zagabria, che arriverebbe in prestito, è penalizzato da una fortissima concorrenza e per questo non riesce a ritagliarsi un proprio spazio.
Un affare questo che però è condizionato da una partenza: quella di Gerson. Il brasiliano potrebbe essere rispedito al mittente, ovvero la Roma, per poi andare al Flamengo per sostituire Paquetà. Tutte le parti sono al lavoro. Se la Fiorentina lasciasse andare il brasiliano allora si potrebbe prendere, con la stessa formula, Rog dal Napoli