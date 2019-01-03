Casa Mercato Viola, il Napoli può cedere Rog ai viola, ma spunta una condizione...

di Lorenzo BigiottiDopo aver preso Muriel, i viola cercano un centrocampista: Diawara è impossibile, Rog piace ma il Napoli non lo cede troppo volentieri. Per il croato può esserci spazio se venisse c...

di Lorenzo Bigiotti

Dopo aver preso Muriel, i viola cercano un centrocampista: Diawara è impossibile, Rog piace ma il Napoli non lo cede troppo volentieri. Per il croato può esserci spazio se venisse concessa una prelazione per Chiesa. La Fiorentina sta valutando l’ipotesi di interrompere il prestito a gennaio di Marko Pjaca, vedremo i prossimi sviluppi. La Cremonese sogna il colpo Thereau due sono gli ostacoli: il grosso ingaggio del giocatore e la voglia dell'attaccante stesso di scendere in B. Infine il capitolo portiere: Pantaleo Corvino ha rifiutato la proposta per il prestito di Dragowski e vorrebbe un’offerta più alta per lasciarlo partire. In caso di partenza pronto l'assalto a Lucas Perri