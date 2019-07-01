Ore importanti per il futuro di Veretout. Milan e Napoli in pressing ma attenzione alla Roma...

Secondo quanto scrive La Repubblica questa è la settimana di Jordan Veretout. Il centrocampista francese lascerà i viola. Domani l'incontro tra Milan e Fiorentina poi mercoledì Pradè incontrerà anche...

Secondo quanto scrive La Repubblica questa è la settimana di Jordan Veretout. Il centrocampista francese lascerà i viola. Domani l'incontro tra Milan e Fiorentina poi mercoledì Pradè incontrerà anche Giuntoli. Ore importanti quindi per il futuro di Veretout. La Fiorentina dalla sua cessione vuole incassare 30 milioni ma è molto difficile che si arrivi a questa cifra, il francese partirà per circa 25 milioni. Ancora da chiarire se ci saranno contropartite o meno. I viola cercano una punta e Cutrone sarebbe sicuramente gradito, l'attaccante non è più incedibile per i rossoneri. Altro giocatore in uscita è Laxalt. Il Napoli da tempo ha già un accordo con Veretout ma gli altri club hanno frenato la trattativa. Anche il Napoli ha interessanti contropartite come Rog e Ounas. Il club partenopeo sta pensando ad un prestito oneroso per entrambi così da andare incontro ai viola. Attenzione però alla Roma, dopo De Rossi in uscita c'è anche N'Zonzi. A Fonseca piace molto Veretout quindi non si esclude un aumento superiore alle concorrenti dello stipendio da parte di Petrachi. La contropartita che si può giocare la squadra giallorossa è Defrel.