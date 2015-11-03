Notizie Ounas Fiorentina

CorSport, Fiorentina su Ounas ma Spalletti ha bloccato tutte le cessioni: aggiornamenti tra un mese
02 luglio 2021 10:20
La Nazione, ecco tutti i nomi del casting nel mercato invernale della Fiorentina. Pradè vuole rinforzare la squadra
13 novembre 2019 11:01
La Nazione, Ounas del Napoli può arrivare in viola. L'ostacolo resta la formula
17 agosto 2019 14:23
Pradè e le risposte su i giocatori "chiaccherati" in entrata: alcuni sono fuori budget, altri suggestioni. Da Viviano a Bennacer passando per Cutrone e Borja Valero
04 luglio 2019 14:45
Gazzetta, tre calciatori partenopei nei pensieri della nuova Fiorentina ma per ora nessun acquisto
03 luglio 2019 11:18
Gazzetta, Veretout vuole il Napoli, Pradé chiederà Ounas che piace a Montella
02 luglio 2019 10:44
Ore importanti per il futuro di Veretout. Milan e Napoli in pressing ma attenzione alla Roma...
01 luglio 2019 11:48
Gazzetta, per Jordan Veretout il Napoli potrebbe inserire Ounas. Mentre il Milan Cutrone...
01 luglio 2019 10:14
La Nazione, Fiorentina in cerca del suo bomber, tutti i candidati per il nuovo attacco di Montella
30 giugno 2019 10:19
Per Veretout più Napoli che Milan. Ai viola interessano Ounas, Inglese e Maksimovic
28 giugno 2019 13:39
Incredibile Ounas, i tifosi del Frosinone tentano di scipparlo. La cronaca
29 aprile 2019 07:08
Da Napoli, la Fiorentina ha chiesto in prestito Ounas ma De Laurentiis frena: "Resterà qui"
21 novembre 2018 20:57
Archivio