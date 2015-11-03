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Notizie Ounas Fiorentina

CorSport, Fiorentina su Ounas ma Spalletti ha bloccato tutte le cessioni: aggiornamenti tra un mese

02 luglio 2021 10:20

La Nazione, ecco tutti i nomi del casting nel mercato invernale della Fiorentina. Pradè vuole rinforzare la squadra

13 novembre 2019 11:01

La Nazione, Ounas del Napoli può arrivare in viola. L'ostacolo resta la formula

17 agosto 2019 14:23

Pradè e le risposte su i giocatori "chiaccherati" in entrata: alcuni sono fuori budget, altri suggestioni. Da Viviano a Bennacer passando per Cutrone e Borja Valero

04 luglio 2019 14:45

Gazzetta, tre calciatori partenopei nei pensieri della nuova Fiorentina ma per ora nessun acquisto

03 luglio 2019 11:18

Gazzetta, Veretout vuole il Napoli, Pradé chiederà Ounas che piace a Montella

02 luglio 2019 10:44

Ore importanti per il futuro di Veretout. Milan e Napoli in pressing ma attenzione alla Roma...

01 luglio 2019 11:48

Gazzetta, per Jordan Veretout il Napoli potrebbe inserire Ounas. Mentre il Milan Cutrone...

01 luglio 2019 10:14

La Nazione, Fiorentina in cerca del suo bomber, tutti i candidati per il nuovo attacco di Montella

30 giugno 2019 10:19

Per Veretout più Napoli che Milan. Ai viola interessano Ounas, Inglese e Maksimovic

28 giugno 2019 13:39

Incredibile Ounas, i tifosi del Frosinone tentano di scipparlo. La cronaca

29 aprile 2019 07:08

Da Napoli, la Fiorentina ha chiesto in prestito Ounas ma De Laurentiis frena: "Resterà qui"

21 novembre 2018 20:57

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