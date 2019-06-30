La Nazione, Fiorentina in cerca del suo bomber, tutti i candidati per il nuovo attacco di Montella

Secondo La Nazione, la priorità della Fiorentina è acquistare il suo bomber. Sono diversi i nomi che riporta quest'oggi il quotidiano. Patrick Cutrone del Milan piace molto a Montella ma l'operazione...

Secondo La Nazione, la priorità della Fiorentina è acquistare il suo bomber. Sono diversi i nomi che riporta quest'oggi il quotidiano. Patrick Cutrone del Milan piace molto a Montella ma l'operazione sembra piuttosto complicata. Del Napoli ai viola piace Ounas ma anche Inglese, discorso aperto con loro ma la sua valutazione è di 30 milioni. A Pradè piace anche Schick della Roma e Puscas dell'Inter che si è messo in mostra nell'Europeo Under 21 con la sua Romania. Tra i nomi c'è anche Coman del FCSB che però non vogliono vendere, Vergani sempre giovane dell'Inter, Leonardo Pavoletti del Cagliari, Petagna della Spal ed Arnautovic del West Ham che però ha un costo altissimo.