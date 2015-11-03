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Notizie Schick Fiorentina

Riccardo Galli rivela: "Fiorentina su Schick in caso di partenza di Vlahovic, trattativa con margini"

24 gennaio 2022 15:02

Nazione, Vlahovic via ora? Milik o Schick le ultime idee della Fiorentina per sostituirlo

24 gennaio 2022 10:40

CorSport, Vlahovic presto rinnoverà. Per l'attacco alla Fiorentina piace Schick

10 luglio 2020 09:32

Nazione, Belotti alla Fiorentina? Pista complicata. Spuntano Piatek e Schick. Cutrone lascerà Firenze?

29 giugno 2020 09:02

Nazione, la Fiorentina segue Florenzi e Spinazzola, spunta Schick, il Lipsia non lo riscatta

22 giugno 2020 08:13

Da Roma, la Fiorentina ha chiesto Schick, possibile scambio con Pezzella. Le ultime

28 luglio 2019 17:48

La Nazione, Fiorentina in cerca del suo bomber, tutti i candidati per il nuovo attacco di Montella

30 giugno 2019 10:19

De Santis: "Muriel? Ottime le tempistiche e la formula di acquisto. Su Diawara..."

03 gennaio 2019 16:41

Di Gennaro: "Pjaca sta rallentando la crescita viola, lui sarebbe la svolta". Il parallelo con Schick

02 novembre 2018 19:13

Sky Sport: Schick non ce la fa, niente Fiorentina per lui. Ancora ai box il talento scartato dalla Juventus...

01 novembre 2017 20:52

Sabatini (Premium): "Bernardeschi alla Juve? Solo dopo che hanno deciso di mollare Schick"

29 agosto 2017 23:04

Corriere della Sera: Schick è l'acquisto più costoso della storia della Roma, superato Batistuta

29 agosto 2017 12:51

I convocati della Sampdoria per la trasferta di Firenze. Assenti Schick e Viviano...

26 agosto 2017 19:09

Pedullà: "Ferrero a Roma per decidere il futuro di Schick, che salta la trasferta di Firenze"

26 agosto 2017 12:24

Ufficiale: saltato il trasferimento di Schick dalla Sampdoria alla Juventus, ecco il comunicato...

18 luglio 2017 22:10

Rischia di saltare il trasferimento di Schick dalla Sampdoria alla Juventus per problemi fisici del calciatore

12 luglio 2017 15:26

Kalinic va via? Il sogno è portare a Firenze Patrik Schick della Sampdoria

08 aprile 2017 11:42

Pradè: "Al 99% Schick resta alla Sampdoria, la sua clausola..."

06 aprile 2017 02:24

Canovi: "La Samp ha rifiutato 15 milioni dalla viola per Schick"

05 aprile 2017 15:15

Retroscena: a gennaio offerta viola da 15 milioni per Schick. Ma Ferrero ha replicato in modo netto...

06 marzo 2017 14:57

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