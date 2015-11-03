Notizie Schick Fiorentina

Riccardo Galli rivela: "Fiorentina su Schick in caso di partenza di Vlahovic, trattativa con margini"
24 gennaio 2022 15:02
Nazione, Vlahovic via ora? Milik o Schick le ultime idee della Fiorentina per sostituirlo
24 gennaio 2022 10:40
CorSport, Vlahovic presto rinnoverà. Per l'attacco alla Fiorentina piace Schick
10 luglio 2020 09:32
Nazione, Belotti alla Fiorentina? Pista complicata. Spuntano Piatek e Schick. Cutrone lascerà Firenze?
29 giugno 2020 09:02
Nazione, la Fiorentina segue Florenzi e Spinazzola, spunta Schick, il Lipsia non lo riscatta
22 giugno 2020 08:13
Da Roma, la Fiorentina ha chiesto Schick, possibile scambio con Pezzella. Le ultime
28 luglio 2019 17:48
La Nazione, Fiorentina in cerca del suo bomber, tutti i candidati per il nuovo attacco di Montella
30 giugno 2019 10:19
De Santis: "Muriel? Ottime le tempistiche e la formula di acquisto. Su Diawara..."
03 gennaio 2019 16:41
Di Gennaro: "Pjaca sta rallentando la crescita viola, lui sarebbe la svolta". Il parallelo con Schick
02 novembre 2018 19:13
Sky Sport: Schick non ce la fa, niente Fiorentina per lui. Ancora ai box il talento scartato dalla Juventus...
01 novembre 2017 20:52
Sabatini (Premium): "Bernardeschi alla Juve? Solo dopo che hanno deciso di mollare Schick"
29 agosto 2017 23:04
Corriere della Sera: Schick è l'acquisto più costoso della storia della Roma, superato Batistuta
29 agosto 2017 12:51
I convocati della Sampdoria per la trasferta di Firenze. Assenti Schick e Viviano...
26 agosto 2017 19:09
Pedullà: "Ferrero a Roma per decidere il futuro di Schick, che salta la trasferta di Firenze"
26 agosto 2017 12:24
Ufficiale: saltato il trasferimento di Schick dalla Sampdoria alla Juventus, ecco il comunicato...
18 luglio 2017 22:10
Rischia di saltare il trasferimento di Schick dalla Sampdoria alla Juventus per problemi fisici del calciatore
12 luglio 2017 15:26
Kalinic va via? Il sogno è portare a Firenze Patrik Schick della Sampdoria
08 aprile 2017 11:42
Pradè: "Al 99% Schick resta alla Sampdoria, la sua clausola..."
06 aprile 2017 02:24
Canovi: "La Samp ha rifiutato 15 milioni dalla viola per Schick"
05 aprile 2017 15:15
Retroscena: a gennaio offerta viola da 15 milioni per Schick. Ma Ferrero ha replicato in modo netto...
06 marzo 2017 14:57
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