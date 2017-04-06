Pradè: "Al 99% Schick resta alla Sampdoria, la sua clausola..."
Al 99% secondo Pradè l'attaccante rimarrà blucerchiato
A cura di Redazione Labaroviola
06 aprile 2017 02:24
L'ex D.S. della Fiorentina attualmente alla Sampdoria Daniele Pradè è intervenuto ai microfoni di TeleNord.
Queste le sue dichiarazioni in relazione a Patrik Schick: "La Sampdoria è l'ambiente giusto per Schick, deve migliorare ancora di più e anche il ragazzo ne è consapevole: al 99% resterà qui alla Sampdoria. La clausola su Schick è aumentabile, e ci si può lavorare, ma queste non sono le priorità su cui ci dobbiamo soffermare, c'è altro a cui pensare".