Sabatini (Premium): "Bernardeschi alla Juve? Solo dopo che hanno deciso di mollare Schick"
Sandro Sabatini tweetta sul profilo di Premium, per tornare sull'acquisto di Bernardeschi da parte della Juventus: "La Juve ha virato su Bernardeschi quando ha deciso di non rischiare per Schick", la...
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2017 23:04
Sandro Sabatini tweetta sul profilo di Premium, per tornare sull'acquisto di Bernardeschi da parte della Juventus: "La Juve ha virato su Bernardeschi quando ha deciso di non rischiare per Schick", la sua analisi di mercato.