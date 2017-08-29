Labaro Viola

Sabatini (Premium): "Bernardeschi alla Juve? Solo dopo che hanno deciso di mollare Schick"

Sandro Sabatini tweetta sul profilo di Premium, per tornare sull'acquisto di Bernardeschi da parte della Juventus: "La Juve ha virato su Bernardeschi quando ha deciso di non rischiare per Schick", la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2017 23:04
Sabatini (Premium): "Bernardeschi alla Juve? Solo dopo che hanno deciso di mollare Schick" - La firma di Bernardeschi con la Juventus
La firma di Bernardeschi con la Juventus
News
Bernardeschi
Sabatini
Schick
Condividi

Sandro Sabatini tweetta sul profilo di Premium, per tornare sull'acquisto di Bernardeschi da parte della Juventus: "La Juve ha virato su Bernardeschi quando ha deciso di non rischiare per Schick", la sua analisi di mercato.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok